﻿ Транспортный коллапс на границе с Литвой и Латвией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Транспортный коллапс на границе с Литвой и Латвией

08.12.2019 13:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В пунктах пропуска на границе с Литвой и Латвией по прежнему большие очереди грузовиков. При этом очередей для легковых автомобилей и автобусов не наблюдается, сообщается на сайте пограничного комитета.

Как сообщают в Государственном пограничном комитете, по состоянию на 8 часов утра наибольшая очередь грузовиков на выезд в Латвия. Так на пунктах пропуска «Григоровщина» – более 270 грузовиков и «Урбаны» – более 230, передает "Белсат".

Существенные очереди также и на выезд в Литву. В пункте пропуска «Привалка» – более 200 грузовых автомобилей, «Каменный Лог» – более 140.

В то же время при выезде из Беларуси в Польшу очередей для грузовиков нет.
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пунктах пропуска на границе с Литвой и Латвией по прежнему большие очереди грузовиков. При этом очередей для легковых автомобилей и автобусов не наблюдается,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский фильм номинирован на европейский «Оскар»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика