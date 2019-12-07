Транспортный коллапс на границе с Литвой и Латвией

"Белсат" . Как сообщают в Государственном пограничном комитете, по состоянию на 8 часов утра наибольшая очередь грузовиков на выезд в Латвия. Так на пунктах пропуска «Григоровщина» – более 270 грузовиков и «Урбаны» – более 230, передает





Существенные очереди также и на выезд в Литву. В пункте пропуска «Привалка» – более 200 грузовых автомобилей, «Каменный Лог» – более 140.





В то же время при выезде из Беларуси в Польшу очередей для грузовиков нет.



