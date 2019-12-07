Источник материала: Новости Волковыска

5 декабря состоялось заседание центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб». По его итогам были утверждены 268 стипендиатов президентского спортивного клуба на 2020 год.

В число стипендиатов вошли перспективные белорусские спортсмены, спортсмены-паралимпийцы и спорстмены-дефлимпийцы (до 25 лет), а также тренеры-преподаватели (до 41 года).

Среди них Яна Третьяк – представительница школы борьбы, и шашист Артем Тихонов.

Торжественная церемония вручения именных свидетельств стипендиатам состоится 18 декабря 2019 года в зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.