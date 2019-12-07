Работники Burger King вызвали милицию на подростков, которые якобы матерились. Что здесь не так

Источник материала: KYKY

Пару дней назад из заведения Burger King на проспекте Независимости компанию подростков вывела милиция. На них пожаловались сотрудники ресторана, обвинив молодых людей в том, что те матерились, – и вызвали силовиков. На самом деле это неоднозначный кейс: мы рассказываем, как ситуацию видел наблюдатель, а также приводим реакцию самой компании.

Что случилось – глазами очевидца

О том, что произошло в Burger King, подробно расписала Алина Красочка в Facebook. Со слов девушки, вместе с подругой она сидела в ресторане, а рядом с ними – большая компания подростков до 18 лет. «Ребята разговаривали между собой, смеялись, но никому не мешали. Клиентов было мало. Тут к детям приезжает милиция. <...> Оказалось, милицию вызвали сотрудницы этого «ресторана» и обвинили детей [в том], что они якобы ругаются матом и мешают другим посетителям. Учитывая, что рядом сидели мы, я сразу сказала, что они не ругаются и не мешают.

На вопрос администратору «А кто ругался?» она ответила, что не знает, слышала только девичий голос. Подростки пришли в «ресторан» около 16-и [часов], заказали еду и сидели до 21 [часа]. Администратор подошла и спросила, почему они сидят и ничего не заказывают, молодежь показала им билеты и подносы, а та ответила, что ее это не волнует. Короче, чтобы избавиться от детей, которые, по их мнению, сделали маленькую шалость, сотрудницы вызвали милицию и сказали, что дети матерятся. При том, что свободных столов было много».

«Ничего не напоминает? Теперь не только активистов судят за то, что будто бы они ругаются матом. Сейчас это способ борьбы со всеми, в любом месте. Вы приходите в кафе или ресторан, или в магазин, неважно куда, заказываете что-нибудь. А потом сотрудник или сотрудница этого места говорит, что вы матерились, и милиция забирает вас оттуда. Класс!», – написала Красочка.

Как выяснила Алина Красочка из беседы с молодыми людьми, подобный инцидент – далеко не первый: «В прошлый раз эти сотрудницы вызвали милицию на другую компанию, но она ушла, и, чтобы избежать ложного вызова, свалили на этих подростков». Девушка заявила, что больше никогда не придет в Burger King – и призвала подростков «уважать себя» и поступить так же.

Как отреагировали представители компании

В комментарии под бурным обсуждением поста девушки пришли представители Burger King: «Большое спасибо, что сообщили нам об этой ситуации. Мы уже начали внутреннюю проверку и обнаружим обстоятельства, ставшие причиной этого инцидента. Безусловно, мы обязательно примем меры, если найдет какие-либо нарушения со стороны наших сотрудников. Еще раз благодарим за данную информацию, которая поможет нашему сервису стать лучше».