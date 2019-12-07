Белорусский фильм номинирован на европейский «Оскар»

Источник материала: Tut.by

Белорусский фильм «Озеро радости» номинирован на премию Европейской киноакадемии, которую иногда еще называют европейским «Оскаром». Об этом в Facebook сообщил режиссер картины Алексей Полуян.



Фото: кадр из фильма «Возера радасцi». Снимок предоставлен режиссером фильма Алексеем Полуяном

Полуян написал, что Международное жюри кинофестиваля в Лёвен (Бельгия) номинировало «Озеро радости» на European Film Awards.

— Отправляю теплые мысли всем, кто помог сделать это путешествие особенным. Мне кажется, что белорусский фильм впервые получил такую возможность.

«Озеро радости» — это фильм о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отправляет ее в интернат, но однажды она решает сбежать и вернуться домой. Актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best actress на фестивале FICBUEU в Испании. Фильм снят по роману известного писателя Виктора Мартиновича.

Премия Европейской киноакадемии — ежегодная континентальная премия Европейской академии кино, учрежденная в 1988 году. По замыслу учредителей противопоставлена «Оскару» как главная кинематографическая премия Объединенной Европы и иногда называется европейским «Оскаром». «Озеро радости» номинировано на 33-ю по счету кинопремию, ее результаты озвучат в Рейкьявике (Исландия) в декабре 2020 года.

Полный график кинопремьер Минска

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