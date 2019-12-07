|
Белорусский фильм номинирован на европейский «Оскар»
Источник материала: Tut.by
Белорусский фильм
Полуян написал, что Международное жюри кинофестиваля в Лёвен (Бельгия) номинировало «Озеро радости» на European Film Awards.
— Отправляю теплые мысли всем, кто помог сделать это путешествие особенным. Мне кажется, что белорусский фильм впервые получил такую возможность.
«Озеро радости» — это фильм о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отправляет ее в интернат, но однажды она решает сбежать и вернуться домой. Актриса, сыгравшая главную роль,
Премия Европейской киноакадемии — ежегодная континентальная премия Европейской академии кино, учрежденная в 1988 году. По замыслу учредителей противопоставлена «Оскару» как главная кинематографическая премия Объединенной Европы и иногда называется европейским «Оскаром». «Озеро радости» номинировано на 33-ю по счету кинопремию, ее результаты озвучат в Рейкьявике (Исландия) в декабре 2020 года.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский фильм «Озеро радости» номинирован на «Премию Европейской киноакадемии», которую иногда еще называют «Европейским Оскаром». Об этом в Facebook сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)