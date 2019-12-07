intex-press.by . С ветками алычи, на которых распустились бутоны, в редакцию пришёл местный агроном Пётр Ломонос. Дерево зацвело на его участке. Агроном считает, что из-за аномально теплой осени алыча просто "перепутала" время года. Цвести она начала уже в морозную погоду. В начале зимы в Барановичах зацвела алыча. Про этот редкий случай сообщает. С ветками алычи, на которых распустились бутоны, в редакцию пришёл местный агроном Пётр Ломонос. Дерево зацвело на его участке. Агроном считает, что из-за аномально теплой осени алыча просто "перепутала" время года. Цвести она начала уже в морозную погоду.













Эта путаница приведет к тому, что в следующем году урожай будет меньше, чем обычно, полагает Ломонос.