﻿ В начале зимы в Барановичах зацвела алыча. 21.by
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В начале зимы в Барановичах зацвела алыча

08.12.2019 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эта путаница приведет к тому, что в следующем году урожай будет меньше, чем обычно.

В начале зимы в Барановичах зацвела алыча. Про этот редкий случай сообщает intex-press.by. С ветками алычи, на которых распустились бутоны, в редакцию пришёл местный агроном Пётр Ломонос. Дерево зацвело на его участке. Агроном считает, что из-за аномально теплой осени алыча просто "перепутала" время года. Цвести она начала уже в морозную погоду.



Эта путаница приведет к тому, что в следующем году урожай будет меньше, чем обычно, полагает Ломонос.
 
 
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Эта путаница приведет к тому, что в следующем году урожай будет меньше, чем обычно.
 
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