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В начале зимы в Барановичах зацвела алыча
Источник материала: Партизан
Эта путаница приведет к тому, что в следующем году урожай будет меньше, чем обычно.
В начале зимы в Барановичах зацвела алыча. Про этот редкий случай сообщает
Эта путаница приведет к тому, что в следующем году урожай будет меньше, чем обычно, полагает Ломонос.
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Эта путаница приведет к тому, что в следующем году урожай будет меньше, чем обычно.
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