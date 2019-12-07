В Минске впервые будут принимать на переработку новогодние ёлки

В дальнейшем ёлки вывезут для дальнейшего использования — для переработки на топливо и компост. Ранее новогодние ёлки просто вывозили на мусорные полигоны.





Статистика свидетельствует, что только в белорусской столице после рождественских и новогодних праздников выбрасывается около 40 тысяч живых ёлок. Специалисты подсчитали, что это около 200 тонн сырья.