Сын Валерии находится в больнице после аварии

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром Арсений Шульгин попал в аварию, когда вместе с друзьями и своей девушкой ехал на машине из Москвы в Санкт-Петербург. Молодые люди сейчас находятся в больнице, за их здоровьем наблюдают медики, пишет "СтарХит".

ДТП произошло на трассе между Москвой и Петербургом. Как удалось выяснить изданию, сын Валерии в компании друзей решил прокатиться по недавно открывшейся платной дороге, и в два часа ночи вся компания выехала из столицы.





Уже на подъезде к городу их машину занесло, и она врезалась в отбойник. На опубликованных кадрах в Instagram видны разбитые части иномарки, поврежденный капот и вылетевшие подушки безопасности. Сам Арсений опубликовал в сторис снимок, на котором заметно: у него разбита нижняя часть лица.

«Арсений под Питером попал в аварию. Он в больнице со своей девушкой, у нее открытый перелом», — рассказали «СтарХиту» в окружении юноши.

Пока нет точной информации о том, сколько в клинике пробудет сын знаменитостей, и какое лечение ему предстоит. Судя по всему, молодые люди пребывают в шоке и пока не до конца осознают, в какой опасной ситуации только что побывали. Правда, сам Шульгин позже в одном из сторис подписал: «Берегите себя».

Напомним, что Арсений — младший сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. Он родился в ноябре 1998 года. Он редко появляется на светских мероприятиях, стараясь дистанцироваться от шоу-бизнеса. Арсений активно развивает аккаунт в Instagram, на который подписано 860 тысяч человек, кроме того занимается бизнесом и IT-проектами.