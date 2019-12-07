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Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями в честь 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 декабря в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обменялись главы государств официальными поздравлениями в честь 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.
В частности, в послании председателя Высшего государственного совета Союзного государства, Президента Александра Лукашенко говорится следующее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение. Главная задача – обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия.
В поздравлении Президенту Беларуси по случаю знаменательной даты Владимир Путин отметил, что историческое решение о заключении союзного договора отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения и двум странам удалось существенно продвинуться по пути интеграции и сотрудничества.
Владимир Путин, президент России:
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Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями в честь 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства
Новости Беларуси. 7 декабря в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обменялись главы...
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