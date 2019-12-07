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Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями в честь 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства

08.12.2019 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 декабря в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обменялись главы государств официальными поздравлениями в честь 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

В частности, в послании председателя Высшего государственного совета Союзного государства, Президента Александра Лукашенко говорится следующее.

Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями в честь 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь и Россия многого достигли: они координируют действия на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в экономике. Создано общее гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространство. Граждан двух стран не разделяют границы, визы, таможни.

На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение. Главная задача – обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия.

Президент Беларуси в Сочи: если мы покупаем газ за 200 долларов, конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену

В поздравлении Президенту Беларуси по случаю знаменательной даты Владимир Путин отметил, что историческое решение о заключении союзного договора отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения и двум странам удалось существенно продвинуться по пути интеграции и сотрудничества.

Владимир Путин: Выражаю вам слова благодарности за то, что вы сегодня здесь, в России

Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями в честь 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства

Владимир Путин, президент России:
Важно, что позитивный опыт, накопленный в рамках Союзного государства, активно используется в более широком формате Евразийского экономического союза. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов, двустороннего взаимодействия на всех направлениях.

Что было в продуктовой корзине, которую Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину?

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Новости Беларуси. 7 декабря в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обменялись главы...
 
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