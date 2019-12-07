Источник материала: Новости Волковыска

В Китае прошел финал всемирного конкурса красоты среди замужних женщин "Mrs Global 2020", на котором победительницей стала Ксения Кривко из России.

Финал конкурса красоты "Миссис Земной шар 2020" состоялся в городе Шэнчьжэнь, где международное жюри признало самой красивой женщиной планеты Ксению Кривко. В конкурсе участвовали 80 красавиц из разных стран мира.

Первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис – Анастасия Божкова из Крыма.





Напомним, всемирный конкурс красоты проводится вот уже на протяжении 23 лет, начиная с 1996 года. Первой победительницей стала представительница Соединенных штатов Америки Трэйси Кембл.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо внести обязательный взнос в размере двух с половиной тысяч долларов.

Что известно о победительнице Mrs Global 2020?

Ксения Кривко родом из Кемерово. Ей 37 лет и к мечте стать лучшей из лучших девушка шла целых 10 лет.

Девушка вышла замуж за бизнесмена Петра Кривко в 2008 году. Пара воспитывают 4 сыновей: старшему – 10, младшему – всего 2.

В 18 лет Ксения Кривко победила на своем первом конкурсе красоты "Мисс Кемерово". Спустя год она завоевала титул "2-я Краса России".

В этом году Ксения сначала стала "Миссис Кемерово". Потом ей присвоили титул "Миссис Россия Земной шар" на конкурсе "Миссис Россия-2019".

Многодетная мать несколько лет работала на телевидении, вела ток-шоу и новости. Кривко также известна как эксперт по семейным отношениям. Она – автор и ведущая женских тренингов.

Ксения свободно говорит на английском, французском, испанским и планирует дополнить этот список итальянским. Увлекается верховой ездой и теннисом, дайвингом и горными лыжами, правда экстремальные виды спорта с маленькими детьми совмещать практически невозможно.