ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 10. В Украине объявлен национальный траур

08.12.2019 15:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до десяти. Утром во время разбора завалов спасатели обнаружили тела еще двух жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 10. В Украине объявлен национальный траур

Кроме того, в больнице от полученных травм умер спасатель, участвовавший в тушении пожара. Всего в результате трагедии пострадали 30 человек. В больницах еще находятся 9.

8 декабря в стране объявлен национальный траур. Соболезнования президенту Украины, слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших направил Александр Лукашенко.

В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже

Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 10. В Украине объявлен национальный траур

Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 10. В Украине объявлен национальный траур

Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 10. В Украине объявлен национальный траур

Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 10. В Украине объявлен национальный траур

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. Число жертв пожара в одесском колледже увеличилось до десяти. Утром во время разбора завалов спасатели обнаружили тела еще двух жертв, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко направил соболезнования Зеленскому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские брендовые футболки вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика