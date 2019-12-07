ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На новогодних ёлках Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками

08.12.2019 15:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В волшебные огни погрузилась Гродненская область. Во всех районах на главных елках накануне зажгли новогоднюю иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральная зеленая красавица засияла на площади Ленина в областном центре. 30-метровое новогоднее дерево Гродно состоит из 300 живых елочек и почти 200 игрушек. Рядом гигантские шары, символы наступающего года, а над площадью – звездное небо.

На новогодних ёлках Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками

На новогодних ёлках Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками

На новогодних ёлках Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками

На новогодних ёлках Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками

В целом же на подсветку города понадобилось около 20 километров гирлянд. Изюминка этого года – световое шоу в городском парке и настоящий праздник для самых юных горожан от Зимника – колоритного брата Деда Мороза и хозяйки стужи Зимы.

Засияла и самая креативная аллея елок в городском парке – их создали предприятия и организации города. Есть дерево из колбасы и сырная ель. На ветвях других можно обнаружить бутылки из-под шампанского, манометры, медицинские рецепты и украшения, выполненные методом плазменной резки.

Через неделю Гродно ждет еще одно яркое событие декабря – ежегодный сказочный парад Дедов Морозов.

Подробности в видеоматериале.

На новогодних ёлках Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками

На новогодних ёлках Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками

На новогодних ёлках Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками

На новогодних ёлках Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками

На новогодних ёлках Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В волшебные огни погрузилась Гродненская область. Во всех районах на главных елках накануне зажгли новогоднюю иллюминацию, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
General Motors и LG Chem займутся совместным выпуском литий-ионных батарей для электрокаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика