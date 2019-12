ToiletTrump: Трамп начал обзор туалетов по всей Америке

Источник материала: KYKY

Во время круглого стола в Белом доме, обсуждая бизнес и бюрократизм, Дональд Трамп решил перейти к насущному. Он сказал, что начнет общенациональный обзор туалетов – и выяснит, насколько точно люди следуют стандартам использования воды. Президент Штатов связал важность своей идеи с проблемами «с раковинами, душевыми кабинами и другими элементами ванных комнат» по всей Америке.

«[Из-за низкопотокового смыва устройств] люди моют туалеты по десять, 15 раз, а не всего один. В итоге они используют больше воды. Мы попали в такую ситуацию, когда вынуждены крайне внимательно следим за раковинами, душевыми кабинами и другими элементами ванных комнат. Вы включаете кран, но огромное количество воды утекает в море, и в итоге воды вы не получаете», – цитирует речь Трампа USA Today.

Президент Америки продолжил : «Вы даже не можете помыть руки, потому что из крана вода почти не льется, и в результате вы оставляете кран включенным. Вы тратите больше времени, чтобы вымыть руки, но количество воды от этого не меняется».

Речь главы США быстро превратилась в мем и взволновала соцсети. Хэштег #ToiletTrump за считанные часы стал популярным в Twitter. Пользователи шутят над тем, как близка оказалась «туалетная» тема президенту. За Трампа даже вступилось правительство, объяснив, что тема экономии чистой воды действительно на повестке дня, но юзеров это, похоже, не убедило.

President cheeto out here speaking on behalf of our bowel movements. Thanks president Cheeto! #ToiletTrump pic.twitter.com/HvlgJ4RshG — show_iibbbb (@show_iib) December 7, 2019