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КНДР провела испытание нового вооружения
Источник материала: СТВ
Новости КНДР. КНДР провела испытание нового вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В руководстве страны сообщили, что тесты показали положительные результаты. При этом технические подробности не приводятся.
В Пхеньяне добавили, что нынешнее испытание поможет оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР. Отметим, что это уже не первые секретные испытания, которые проводит Северная Корея.
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Новости КНДР. КНДР провела испытание нового вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В руководстве страны сообщили, что тесты показали...
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