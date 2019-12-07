Источник материала: СТВ

Новости КНДР. КНДР провела испытание нового вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В руководстве страны сообщили, что тесты показали положительные результаты. При этом технические подробности не приводятся.

В Пхеньяне добавили, что нынешнее испытание поможет оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР. Отметим, что это уже не первые секретные испытания, которые проводит Северная Корея.







