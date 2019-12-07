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КНДР провела испытание нового вооружения

08.12.2019 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости КНДР. КНДР провела испытание нового вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В руководстве страны сообщили, что тесты показали положительные результаты. При этом технические подробности не приводятся.

В Пхеньяне добавили, что нынешнее испытание поможет оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР. Отметим, что это уже не первые секретные испытания, которые проводит Северная Корея.

КНДР провела испытание нового вооружения

КНДР провела испытание нового вооружения

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Новости КНДР. КНДР провела испытание нового вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В руководстве страны сообщили, что тесты показали...
 
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