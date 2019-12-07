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Глухая девочка впервые услышала голос мамы, а теперь купается в лайках

08.12.2019 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Малышка из Англии родилась с глухотой и только на четвертом месяце жизни услышала звуки. Это стало возможно благодаря слуховому аппарату, который ей подарили родители. Радость крохи от голоса мамы была настолько искренней и светлой, что ролик с улыбающейся малюткой разошелся по всему интернету, пишет medialeaks.

Джорджина Аддисон из города Харрогейт, Англия, появилась на свет с проблемами со слухом. До недавнего времени они не знала, как звучит голос мамы и папы, но теперь это в прошлом. Родители Пол и Луиза купили для дочери слуховой аппарат, и эта покупка подарила всей семье столько эмоций, что их хватит на много лет. А всё из-за реакции малышки на звуки, которые она услышала благодаря этому устройству.

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