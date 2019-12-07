Составлен рейтинг самых туристических городов мира

Источник материала: Вороновская газета





Первое место в нем занял американский город Майами, где на 100 местных жителей приходится 1,6 тысячи путешественников, сообщает Daily Mail.

На втором месте – Лас-Вегас – здесь на 100 местных жителей 993 туриста. В тройке лидеров оказался Дубай, где на сотню коренных жителей приходится 600 гостей.

Из европейских городов в список попали Эдинбург (445 туристов на 100 жителей), Дублин (427 гостей на 100 горожан) и Вена (329 приезжих на 100 местных). Кроме этого, в десятке городов есть Гонконг (100 к 398), Сан-Франциско (100 к 392), Сингапур (100 к 316) и Вашингтон (100 к 286).

СБ