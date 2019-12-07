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Ужасно вредно не ездить, когда ты этого заслуживаешь. Где в Беларуси проводят балы и кто на них ходит
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Так получилось, что некоторые традиции, когда-то бывшие частью культуры нашего народа, на какое-то время, иногда очень даже продолжительное, были потеряны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
То же самое с рождественскими и новогодними балами, которыми наша страна славилась со времен Радзивиллов и которые с тех пор не проводились очень долго. Возобновить традицию в свое время взялся Большой театр. И вот уже больше 10 лет на Старый Новый год там собираются дамы и кавалеры, чтобы потанцевать и пообщаться. Начинают по традиции с полонеза, популярны мазурки и котильоны.
И что самое приятное: последние несколько лет балы начали организовывать не только в Большом. Потому что есть запрос – желающих провести вечер в темпе вальса значительно больше, чем возможности организаторов. Даже конкурсы проводят на право присутствовать на балу. А значит, есть все предпосылки к тому, что традиция вернется навсегда.
Старинный зал, пышные платья, сложные прически и галантные манеры. Будто открылся портал во времени – так вальсирующие пары уже после скажут о бале в Мирском замке, который входит в десятку красивейших в Европе.
Галина Буро, корреспондент:
Джинсы и юбки мини – табу. Только строгое следование протоколу. Об этом организаторы заранее предупреждают гостей. Стиль рождественского бала 2019 года – XVIII век. А значит, стоит тщательно подобрать аксессуары: не забыть драгоценности, перчатки и, разумеется, веер.
Александра Давидюк, методист музея «Замковый комплекс «Мир»:
Править бал будет король Станислав Радзивилл по прозвищу Пане Коханку, известный даром удивлять гостей. Сюрприз этого года пока держат в тайне. Атмосферу интриги добавят маски.
– Вы можете примерить. В этом году в Мирском замке бал-маскарад. Это, пожалуй, один из самых пикантных видов балов. Поскольку под маской можно было скрыть свою личность, но при этом во всей полноте выразить чувства. Поэтому балы-маскарады были так популярны в XVIII веке.
От подготовки нарядов до салонных игр в алькерк, трумадам и музыкального оформления. Живое исполнение и мастер-классы по полонезу, польке-тройке и падеграсу. Каблуки попросят оставить дома. А вот бальная книга, пожалуй, пригодится.
– Дамы записывали имена тех кавалеров, которым они танец обещали. С этим было связано немало интриг в свое время.
Мирский замок вслед за Национальным театром оперы и балета и Несвижским замком стоит у истоков возрождения бальной культуры Беларуси. Развитие – только вперед, ведь людям нравится.
Александр Лойко, директор музея «Замковый комплекс «Мир»:
Крылатая фраза из легендарной «Золушки», роль которой, кстати, исполнила уроженка Волковыска Янина Жеймо, хорошо отражает смысл новой традиции рождественских и новогодних балов в нашей стране – приглашать на них молодежь, которая этого заслуживает.
Репетиция в разгаре. Разучивают три танца, которые эти две гродненские пары исполнят в Минске на национальном балу. Знакомьтесь: современные принцы и золушки – кадеты и гимназистки. Победители олимпиад, спортсмены и активисты. Полина Беседина много лет занимается танцами, но замечает: уровень предстоящего бала действительно высок.
Полина Беседина, учащаяся гродненской гимназии № 1 имени академика Е.Ф. Карского:
Наряду с хореографией – ответственность за наряд. Алеся Рышкевич, кажется, начинает понимать чувства литературной Наташи Ростовой.
Алеся Рышкевич, учащаяся гродненской гимназии № 5:
Кадетам в этом плане проще.
Роман Гунда, учащийся Гродненского областного кадетского училища:
Через неделю начнутся репетиции танцев и для областного белого бала талантливой молодежи. Он впервые пройдет в обновленной Гродненской филармонии. Приглашены около 70 лучших школьников и студентов со всего региона.
Ирина Поплавская, руководитель студии эстрадного танца:
Татьяна Осмоловская, директор Гродненского государственного областного дворца творчества детей и молодежи:
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Ужасно вредно не ездить, когда ты этого заслуживаешь. Где в Беларуси проводят балы и кто на них ходит
Новости Беларуси. Так получилось, что некоторые традиции, когда-то бывшие частью культуры нашего народа, на какое-то время, иногда очень даже продолжительное, были...
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