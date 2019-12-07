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Первое платье сделал из штор. Кто шьёт наряды для белорусских балов?

08.12.2019 19:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Об истории бальных платьев молодой дизайнер Никита Ивановский знает, пожалуй, все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первое платье сделал из штор. Кто шьёт наряды для белорусских балов?

Еще в школе увлекся историческими фильмами, начал по картинам шить наряды XVI века, постепенно добрался и до XIX. С улыбкой вспоминает, что первое платье сделал из штор. Сегодня в ход идут шелк, бархат, атлас и кружево, некоторые работы весят до пяти килограммов.

Ужасно вредно не ездить, когда ты этого заслуживаешь. Где в Беларуси проводят балы и кто на них ходит

Первое платье сделал из штор. Кто шьёт наряды для белорусских балов?

Полгода вышивал это платье.

Первое платье сделал из штор. Кто шьёт наряды для белорусских балов?

Его шедевры, иначе и не скажешь, покорили не только сотни женских сердец, но и жюри конкурсов. А на белорусских балах то и дело можно встретить дам в изысканных платьях от молодого кутюрье.

Первое платье сделал из штор. Кто шьёт наряды для белорусских балов?

Никита Ивановский, дизайнер:
Это достаточно популярное движение, в принципе, особенно в последние года. Реконструкция начинает набирать обороты в Беларуси, что начинает уже радовать.

Первое платье сделал из штор. Кто шьёт наряды для белорусских балов?

В последние годы бальная культура в Беларуси возрождается. Ведь в нашей стране столько замков, дворцов и усадеб, где в былые времена кружила элита светской жизни. Видимо, поэтому и в веке XXI попасть на бал – как прикоснуться к чему-то высокому, вспомнить историю своей страны.

Первое платье сделал из штор. Кто шьёт наряды для белорусских балов?

Первое платье сделал из штор. Кто шьёт наряды для белорусских балов?

Люди в материале: Никита Ивановский
 
 
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Новости Беларуси. Об истории бальных платьев молодой дизайнер Никита Ивановский знает, пожалуй, все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще в школе увлекся...
 
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