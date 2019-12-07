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На Черниговской трассе под Гомелем серьезная авария - есть пострадавшие

08.12.2019 21:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Черниговской трассе под Гомелем столкнулись два авто, есть пострадавшие, пишет сообщество во Вконтакте «ЧП Гомель».


ДТП произошло 8 декабря примерно в 18.00, недалеко от ресторана «Чабарок».

В результате столкновения травмы получили водители автомобилей, их на скорых увезли в больницу. Причины ДТП выясняются.


 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло 8 декабря примерно в 18.00, недалеко от ресторана «Чабарок».
 
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