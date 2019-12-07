На Черниговской трассе под Гомелем серьезная авария - есть пострадавшие

Источник материала: Tut.by

На Черниговской трассе под Гомелем столкнулись два авто, есть пострадавшие, пишет сообщество во Вконтакте «ЧП Гомель».





ДТП произошло 8 декабря примерно в 18.00, недалеко от ресторана «Чабарок».

В результате столкновения травмы получили водители автомобилей, их на скорых увезли в больницу. Причины ДТП выясняются.



