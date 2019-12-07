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На Черниговской трассе под Гомелем серьезная авария - есть пострадавшие
Источник материала: Tut.by
На Черниговской трассе под Гомелем столкнулись два авто, есть пострадавшие,
ДТП произошло 8 декабря примерно в 18.00, недалеко от ресторана «Чабарок».
В результате столкновения травмы получили водители автомобилей, их на скорых увезли в больницу. Причины ДТП выясняются.
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ДТП произошло 8 декабря примерно в 18.00, недалеко от ресторана «Чабарок».
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