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На кого Беларусь рассчитывает на Паралимпийских играх в Токио? Рассказывает Николай Шудейко

08.12.2019 22:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко.

Виталий Гурков, СТВ:
Я хоть в спортивной журналистике сравнительно недавно, но уже уяснил, что сейчас основное внимание приковано к Олимпийским играм в Токио.

Кристина Момот, СТВ:
Для спортсменов это как выпускной экзамен. И даже своеобразный аттестат зрелости.

Виталий Гурков:
Но если об Олимпиаде мы знаем многое, то Паралимпийские игры, которые традиционно следуют за главным стартом четырехлетия, для нас пока «черная дыра». Сколько у нас сейчас лицензий на Паралимпиаду?

На кого Беларусь рассчитывает на Паралимпийских играх в Токио? Рассказывает Николай Шудейко

Николай Шудейко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:
Начну с того, что квалификационный период еще продолжается. Он закончится в начале апреля по многим видам спорта. На сегодняшний день мы подтвердили: у нас есть одна медаль по легкой атлетике и 9 медалей – по плаванию.

Виталий Гурков:
Это много или нормально?

«24-25 человек из числа спортсменов наша спортивная делегация будет»

Николай Шудейко:
На данный момент и на данном этапе это нормально. Мы рассчитываем получить еще 2-3 лицензии по плаванию, по легкой атлетике – 5 или 6 лицензий. По остальным видам спорта, где мы планируем участвовать: это гребля академическая – думаем, одна лицензия будет, гребля на параканоэ и байдарках – на 1-2 рассчитываем, дзюдо – 2 медали, 2 лицензии рассчитываем. Ну и, думаем, может быть стрельба пулевая у нас еще получит. Ну и 4-5 лицензий мы рассчитываем еще в фехтовании – у нас тоже считается таким медалеемким видом спорта.

Виталий Гурков:
Достаточно много.

Николай Шудейко:
В общем и целом мы рассчитываем, что 24-25 человек из числа спортсменов наша спортивная делегация будет.

На кого Беларусь рассчитывает на Паралимпийских играх в Токио? Рассказывает Николай Шудейко

Кристина Момот:
Николай Николаевич, кто-то же уже конкретно готовится к Паралимпиаде в Токио?

Николай Шудейко:
Три человека я железно могу назвать: это Игорь Бокий, наш многократный паралимпийский чемпион, Владимир Изотов, паралимпийский чемпион, Дима Салей. В легкой атлетике у нас Сергей Бурдуков тоже, он у нас прыгун в длину. Он на последнем чемпионате мира (мы две недели назад вернулись из Арабских Эмиратов) занял 4 место. То есть 1-4 места давали квалификационную лицензию на Параолимпиаду. Он своим выступлением доказал, что будет там участвовать. Будет уже присутствовать на Олимпиаде и добиваться значительных результатов.

Виталий Гурков:
Вы уже называли Игоря Бокия. Это настоящая звезда в нашем паралимпийском спорте. И вообще, плавание, как смотрю, на серьезном уровне. Так вот на прошлой Паралимпиаде он совершил невозможное и после этого сумел отобраться на Олимпиаду. В целом, что это такое? Это высокий уровень спортивного мастерства Игоря Бокия либо это уровень олимпийского плавания нашего на данный момент?

«У нас уровень результатов очень высокий на Паралимпиадах»

Николай Шудейко:
Игорь – просто талантливый спортсмен. У нас уровень результатов очень высокий на Паралимпиадах.

На кого Беларусь рассчитывает на Паралимпийских играх в Токио? Рассказывает Николай Шудейко

Виталий Гурков:
Все-таки как будете делить спортсмена?

Николай Шудейко:
В этом цикле Игорь даже не пробовался в олимпийский спорт. Мы неоднократно с его тренером Вишняковым Геннадием Алексеевичем беседовали, что необходимо определиться, выбрать что-то одно. Поскольку конкуренция очень высокая и в олимпийском спорте, и в паралимпийском. И на два фронта просто невозможно будет физически выдержать таких нагрузок на этапе подготовки. Ну и потом, естественно, психологически надо будет два подряд крупных таких соревнования и пик формы поддержать. Все это очень сложно. Поэтому Игорь сосредоточился только в данном цикле на паралимпийских дисциплинах.

Кристина Момот:
Мы убедились уже в том, что все гости, которые к нам приходят, никогда не делают серьезных прогнозов на будущее. И все-таки все склонны к тому, что планировать можно. Так вот скажите, если звезды сложатся очень хорошо, на что мы можем рассчитывать в Токио?

«12-13 медалей мы рассчитываем завоевать»

Николай Шудейко:
Я рассчитываю, что сейчас, благодаря тому, что Игорь сейчас находится в хорошей спортивной форме, я думаю, что он принесет много в копилку нашу медалей. Рассчитываем также в плавании на Володю Изотова, Диму Салея. В легкой атлетике – на 1-2 медали. Ну, я думаю, что 12-13 медалей мы рассчитываем завоевать.

На кого Беларусь рассчитывает на Паралимпийских играх в Токио? Рассказывает Николай Шудейко

Кристина Момот:
Людмила Волчек – имя почти нарицательное в паралимпийском движении Беларуси.

«Люди с приобретенной инвалидностью к нам обращаются, они находят нас»

Виталий Гурков:
Как люди с ограниченными возможностями приходят в спорт? Вы их сами ищете или они вас находят?

Николай Шудейко:
Это двухсторонний процесс или движение. Вот пример с Игорем Бокием. Естественно, он нас нашел. С Людой Волчек, наверное, тоже – она нас нашла. То есть люди с приобретенной инвалидностью к нам обращаются, они находят нас, они хотят продолжить свою активную жизнь в спорте.

Люда была членом национальной олимпийской команды и после трагедии, которая произошла, конечно, было шоковое состояние. Человек не знал, как сложится жизнь, где найти себе применение, поэтому искала различные пути и нашла Паралимпийский комитет.

Естественно, мы с большим удовольствием людей, имеющих базовую подготовку, значительно проще довести их до уровня национальной команды элитной и до конкурентоспособности на мировой спортивной арене.

«Самая страшная проблема – переубедить родителей»

С Игорем Бокием такая же вот картина. Ну остальные, мы говорим здесь о Володе Изотове, Диме Салее, это ребята, которые обучались в специализированных школах для людей с ослабленным зрением. Мы ездим по этим школам, поддерживаем тесные контакты с администрацией школ, с директорами, с завучами, с преподавателями физкультуры.

На кого Беларусь рассчитывает на Паралимпийских играх в Токио? Рассказывает Николай Шудейко

Самая страшная проблема – переубедить родителей. То есть мы можем находить, но родители говорят: «Мой ребенок с инвалидностью. У него должна быть какая-нибудь оздоровительная группа. А вы хотите его нагружать». То есть нет. Психологический момент. Пытаемся убеждать долго. Серьезные переговоры, тяжелые. То есть самая главная преграда – это родители, именно если брать деток. А потом, когда приходят первые результаты – отбоя нету.

Люди в материале: Николай Шудейко, Виталий Гурков, Кристина Момот
 
 
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко. Виталий Гурков, СТВ: Я хоть в...
 
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