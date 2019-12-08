|
Полезные советы, как выбрать отпариватель
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Возможности отпаривателя
Отпариватель обладает большим функционалом. Так, с его помощью можно отпарить деликатные ткани и при этом не повредить их. Материал соприкасается с паром температурой не более 100 °C. Отпариватель незаменим, если необходимо прогладить декоративные элементы: рюши, оборки, складки. Не повредятся при этом украшения: бантики, пуговицы, стразы.
Если выбрать отпариватель более мощной модели, то можно с легкостью привести в порядок верхнюю одежду и вещи на подкладке. Легко разгладить домашний текстиль, в частности шторы, не снимая их с карнизов. Использование отпаривателя значительно экономит время хозяйки.
Однако есть действия, которые ему не под силу. Так, отпариватель не может стать полноценной заменой утюгу: например, стрелки на брюках сделать им не получится. Трудно отгладить им плотные и грубые ткани: драп, твид, кашемир — чем более плотная ткань, тем сложнее ее будет отпарить. Неудобно отпаривать и постельное белье, так как горизонтальное положение для работы предусмотрено не всеми моделями и долго работать в таком режиме устройство не может.
Виды отпаривателей
По способу использования
Для домашнего хозяйства удобными будут напольные модели. Их разновидностью являются самотёчные аппараты (в которых пар поступает к утюжку прямо из бойлера) и с давлением пара (специальный клапан создает давление пара, от чего паровая струя становится более интенсивной. При этом она способна глубоко проникнуть в структуру ткани, быстрее ее отпарить).
Можно выбрать отпариватель комбинированного типа: это может быть отпариватель с функцией очищения паром или, наоборот, пароочиститель с функцией отпаривания. Такие устройства оснащены очистительными и отпаривающими функциями, снабжены специальными насадками.
Важные качества
Когда принято решение о приобретении, лучше узнать, какими характеристиками обладает ваш будущий помощник.
Мощность связана с интенсивностью подачи пара — граммы в минуту. Чем выше интесивность, тем эффективнее будут разглаживаться плотные ткани, быстрее распрямляться складки. Предпочтение следует отдавать аппаратам со значением интенсивности подачи пара более 30 г/мин.
Рекомендуется также уточнить уровень давления пара. У самотёчных моделей эта функция отсутствует, у остальных должна быть более 3 бар.
Еще один важный момент — время непрерывной работы. Зависит этот показатель от вместительности бачка для воды. Если объем емкости больше 1 литра, то прибор будет работать длительное время.
Чтобы правильно выбрать отпариватель, уточните, из какого материала сделан сам утюжок: из металла или пластика. Более практичные — металлические, особенно, если предусмотрен подогрев утюга. Заранее выясните, какую воду лучше заливать в бачок: простую или дистиллированную.
Не забудьте проверить комплектацию прибора. Однозначно, в наборе должна быть насадка со щеткой для очистки одежды. Не лишним будет зажим для обновления стрелок на брюках. Удобными функциями будут автоотключение, телескопическая стойка, регулировка на ручке, колёсики для перемещения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди утомительных и нелюбимых домашних дел непременно у кого-то встретится глажка. Особенно, если необходимо разгладить занавески после стирки, деликатные и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)