Полезные советы, как выбрать отпариватель

Источник материала: Tut.by



Среди утомительных и нелюбимых домашних дел непременно у кого-то встретится глажка. Особенно, если необходимо разгладить занавески после стирки, деликатные и тонкие ткани, одежду из мнущихся материалов. Утюг не всегда поможет справиться с такой работой или глажка им будет сложной и долгой. Поэтому в обиходе появились специальные паровые установки, которые стали незаменимыми помощниками в домашнем хозяйстве. Разберемся, как выбрать отпариватель, чтобы устройство не пылилось в кладовой, а приносило пользу.

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Возможности отпаривателя

Отпариватель обладает большим функционалом. Так, с его помощью можно отпарить деликатные ткани и при этом не повредить их. Материал соприкасается с паром температурой не более 100 °C. Отпариватель незаменим, если необходимо прогладить декоративные элементы: рюши, оборки, складки. Не повредятся при этом украшения: бантики, пуговицы, стразы.

Если выбрать отпариватель более мощной модели, то можно с легкостью привести в порядок верхнюю одежду и вещи на подкладке. Легко разгладить домашний текстиль, в частности шторы, не снимая их с карнизов. Использование отпаривателя значительно экономит время хозяйки.

Однако есть действия, которые ему не под силу. Так, отпариватель не может стать полноценной заменой утюгу: например, стрелки на брюках сделать им не получится. Трудно отгладить им плотные и грубые ткани: драп, твид, кашемир — чем более плотная ткань, тем сложнее ее будет отпарить. Неудобно отпаривать и постельное белье, так как горизонтальное положение для работы предусмотрено не всеми моделями и долго работать в таком режиме устройство не может.





Виды отпаривателей

По способу использования интернет-магазины бытовой техники из каталога TAM.BY предлагают два варианта. Можно выбрать отпариватель ручной, напоминающий электрочайник: компактный, легкий, маломощный. Чаще всего его берут с собой в командировку, если необходимо привести в порядок брюки и рубашку.

Для домашнего хозяйства удобными будут напольные модели. Их разновидностью являются самотёчные аппараты (в которых пар поступает к утюжку прямо из бойлера) и с давлением пара (специальный клапан создает давление пара, от чего паровая струя становится более интенсивной. При этом она способна глубоко проникнуть в структуру ткани, быстрее ее отпарить).

Можно выбрать отпариватель комбинированного типа: это может быть отпариватель с функцией очищения паром или, наоборот, пароочиститель с функцией отпаривания. Такие устройства оснащены очистительными и отпаривающими функциями, снабжены специальными насадками.

Важные качества

Когда принято решение о приобретении, лучше узнать, какими характеристиками обладает ваш будущий помощник.

Мощность связана с интенсивностью подачи пара — граммы в минуту. Чем выше интесивность, тем эффективнее будут разглаживаться плотные ткани, быстрее распрямляться складки. Предпочтение следует отдавать аппаратам со значением интенсивности подачи пара более 30 г/мин.

Рекомендуется также уточнить уровень давления пара. У самотёчных моделей эта функция отсутствует, у остальных должна быть более 3 бар.

Еще один важный момент — время непрерывной работы. Зависит этот показатель от вместительности бачка для воды. Если объем емкости больше 1 литра, то прибор будет работать длительное время.

Чтобы правильно выбрать отпариватель, уточните, из какого материала сделан сам утюжок: из металла или пластика. Более практичные — металлические, особенно, если предусмотрен подогрев утюга. Заранее выясните, какую воду лучше заливать в бачок: простую или дистиллированную.

Не забудьте проверить комплектацию прибора. Однозначно, в наборе должна быть насадка со щеткой для очистки одежды. Не лишним будет зажим для обновления стрелок на брюках. Удобными функциями будут автоотключение, телескопическая стойка, регулировка на ручке, колёсики для перемещения.