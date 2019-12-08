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В Гомельском районе Kia на пешеходном переходе сбила девушку - она в больнице
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе на пешеходном переходе автомобиль сбил девушку: она в больнице,
ДТП произошло вечером 6 декабря в деревне Еремино. 41-летний водитель Kia при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не пропустил 16-летнюю девушку и совершил на нее наезд.
Известно, что пострадавшая — жительница Ветковского района, приезжала в гости к подруге. С травмами пешехода доставили в реанимацию областной больницы.
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Пострадавшая - жительница Ветковского района, приезжала в гости к подруге. С травмами ее доставили в реанимацию областной больницы.
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