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Геннадий Савилов: «На набор в 6-7 лет приходит 200 человек, а к 14 годам их остается 5. Мы хотим переломить эту ситуацию»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главным событием предстоящей недели будет чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных в дивизионе 1 группы «А», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Если отбросить пафосное название, то получится следующее: 6 команд, составленных из игроков до 20 лет, спорят за единственную путевку в элиту. Задача, прямо скажем, весьма сложная. Ведь одна-единственная осечка с большой долей вероятности может стоить очень дорого.
Имя счастливчика мы узнаем в следующее воскресенье, 15 декабря. Надеемся, домашние стены помогут белорусам наконец-то войти в элитарную компанию.
Предлагаем вам расширенную версию его интервью. Мы поинтересовались не только предстоящим стартом, но и вектором развития хоккея в Беларуси.
Ирина Мартьянова, СТВ:
«Есть примеры, когда на набор в 6-7 лет приходит 200 человек, а к 14 годам их остается 5. Мы хотим переломить эту ситуацию»
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Порой есть примеры, когда на набор в 6-7 лет приходит 200 человек, а к 14 годам их остается 5. Мы хотим переломить эту ситуацию.
«Хоккею предоставили больше, чем любому другому виду спорта»
Мы хотим сделать, возможно, меньше набора, но чтобы все дети на протяжении времени подготовки оставались – в данном случае – в хоккее. Просто нужно правильно, грамотно воспользоваться тем, что предоставили, а хоккею предоставили больше, чем любому другому виду спорта.
Ирина Мартьянова:
Геннадий Савилов:
Ирина Мартьянова:
«Наша задача – воспитать такого гражданина, который ни при каких условиях гражданство не сменит»
Геннадий Савилов:
Ирина Мартьянова:
О развитии белорусского хоккея: Вся соль проблемы лежит в воспитании качественных спортсменов
Геннадий Савилов:
Ирина Мартьянова:
Геннадий Савилов:
Я вам приведу еще один пример. Данила Климович – парень 2003 года рождения, ему сейчас 16 лет. Он сейчас с большой долей вероятности претендует на попадание в команду 20-летних. Какая разница, в какой он будет сборной или в МХЛ, или еще где-то?
«Мы должны сделать базу для наших ребят»
Прояви себя, зарекомендуй, и ты поедешь транзитом в Национальную хоккейную лигу. Посмотрите, наш пример – Андрей Костицын. Он в 16 лет уже уехал в ЦСКА. Какой формат будет для подготовленного спортсмена в рамках нашего государства – не имеет значения, если этот спортсмен будет. Мы должны сделать базу для наших ребят, чтобы они от возраста к возрасту набирали те необходимые навыки, умения, которые свойственны каждому возрасту.
«Все лучшие хоккеисты у нас собрались. Все в строю»
Ирина Мартьянова:
Геннадий Савилов:
Вы увидите, что такое «Чижовка-Арена». А если бы вы еще сравнили с тем, что есть в мире – небо и земля. Я боюсь, чтобы у некоторых спортсменов, делегатов, инфаркта не случилось по поводу увиденного, что касается и самого здания, и подготовки, и антуража.
Не далее, как полгода назад я был в Швеции, когда наша юношеская команда играла в группе сильнейших, там, где играют шведы, русские, канадцы, американцы... Если вы когда-нибудь увидите или побываете на форматах хоккейных состязаний не элитного дивизиона группы «А» среди взрослых, вы увидите, вы больше никогда не захотите туда ездить.
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Геннадий Савилов: «На набор в 6-7 лет приходит 200 человек, а к 14 годам их остается 5. Мы хотим переломить эту ситуацию»
Новости Беларуси. Главным событием предстоящей недели будет чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных в дивизионе 1 группы «А», сообщили в программе...
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