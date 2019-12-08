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Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

09.12.2019 00:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вот уже 60 лет в Минске работает уникальный музей, посвященный жизни и творчеству Якуба Коласа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

Юлия Огнева, СТВ:
Он располагается в доме, где последние 12 лет жил народный поэт Беларуси. Уютный двухэтажный коттедж находится недалеко от центра города, на территории Национальной академии наук. Наверняка вы не один раз проходили мимо. Я тоже чаще всего шла вдоль здания, но однажды решила зайти. И до сих пор под впечатлением. Очень рекомендую.

Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

Основной фонд музея это свыше 30 тысяч экспонатов. Личные вещи поэта, его семьи, книги, рукописи, документы. Все это бережно хранят сотрудники. Мы, конечно, присоединяемся к поздравлениям в честь юбилея. Ну а мой коллега Дмитрий Боярович расскажет о музее подробнее. И у вас просто не останется выбора надо сходить.

Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Музей Якуба Коласа место действительно уникальное. В самом сердце Минска расположен буквально клад, который посвящен выдающемуся классику белорусской литературы.

Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

На этих кадрах дом Коласа весной 1952 года. Здесь и сам Константин Мицкевич. На делянке, поливает овощи.

Сейчас – спустя почти 70 лет – двухэтажное здание в трех минутах от Академии наук сохранилось неизменным. В музее более 30 тысяч экспонатов. Это личные вещи Коласа, рукописи, художественные работы, в которых увековечен образ поэта. Отдельное место – Коласовская библиотека. Ее полки хранят прижизненные издания Мицкевича, книги, которыми пользовался писатель.

Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

Александр Крижевич, старший научный сотрудник Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
Это целый кладезь знаний. И еще много нужно исследовать эту библиотеку. Буквально каждое издание чрезвычайно интересное.

Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

Здесь и поэма «Новая земля». Издание 1941 года – единственный сохранившийся экземпляр из всего тиража. Много книг, которые Колас получал в качестве подарков. Например, сборник чешских сказок для детей. Их Иржи Горок, известный фольклорист, презентовал своему белорусскому знакомому.

Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

И вот книга чешских сказок, где Иржи Горок написал Якубу Коласу по-чешски. Москва, 1946 год.
– Эти подписи, книги свидетельствуют о том, что Колас был еще и знаковым общественным деятелем, кроме того, что писателем?
 Колас возглавлял белорусскую секцию Всеславянского комитета. Колас, кстати, был одним из тех, кто подписал так называемое Стокгольмское воззвание против атомного оружия. Я думаю, что это было актуально и 70 лет назад, и теперь.

Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

И на домашний адрес, и в Академию наук. Почему Якуб Колас получал так много писем?

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Самодельная трость и часы, которые остановились в минуту смерти. Необычные экспонаты музея Якуба Коласа

Специально ко дню рождения в музее организовали выставку открыток, посвященных двум Мицкевичем: Адаму и Константину. Авторские работы Владимира Лиходедова показывают знаковые места и события в жизни поэтов. Здесь можно увидеть Несвижскую учительскую семинарию, Акинчицы или Пинковичи.

Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

Открытки конца XIX века. Они показывают и изображения самого Адама Мицкевича, и те места, где он когда-то бывал, учился, жил. И вместе с тем можем посмотреть те места, с которыми связан уже другой Мицкевич, Константин.

Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

Кстати, кроме открыток, места, важные для Коласа, отражены и в виртуальной реальности. Через VR-очки в музее предлагается совершить экскурсию по Понеманью – родным местам Константина Мицкевича.

Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

Это один из филиалов нашего музея это Смольный. Красивое место, чудесные пейзажи. Там вдалеке Неман течет. Очень красивое место, которое воспевал Якуб Колас в своих произведениях. Видим здание самого музея. Там тоже есть интересная экспозиция. Оттуда тоже можно увидеть интересные пейзажи.

Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

– Видите, как хорошо. Можно даже и не ехать никуда.
 Благодаря виртуальной реальности мы действительно можем видеть Смольный. Тем, кто не может доехать до Столбцовщины, можем предложить такой вариант.

Директор музея Якуба Коласа: Есть произведения, которые ещё никогда не публиковались

Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?

Каким будет музей в будущем? На этот вопрос попытались ответить дети, прислав свои рисунки. Возможно, некоторые их идеи будут реализованы. Каждого, кто принял участие в конкурсе, посвященном юбилею, пригласят сюда бесплатно.

Люди в материале: Александр Крижевич, Дмитрий Боярович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вот уже 60 лет в Минске работает уникальный музей, посвященный жизни и творчеству Якуба Коласа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
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Директор музея Якуба Коласа: Есть произведения, которые ещё никогда не публиковались
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