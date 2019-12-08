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Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вот уже 60 лет в Минске работает уникальный музей, посвященный жизни и творчеству Якуба Коласа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Основной фонд музея – это свыше 30 тысяч экспонатов. Личные вещи поэта, его семьи, книги, рукописи, документы. Все это бережно хранят сотрудники. Мы, конечно, присоединяемся к поздравлениям в честь юбилея. Ну а мой коллега Дмитрий Боярович расскажет о музее подробнее. И у вас просто не останется выбора – надо сходить.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
На этих кадрах дом Коласа весной 1952 года. Здесь и сам Константин Мицкевич. На делянке, поливает овощи.
Сейчас – спустя почти 70 лет – двухэтажное здание в трех минутах от Академии наук сохранилось неизменным. В музее более 30 тысяч экспонатов. Это личные вещи Коласа, рукописи, художественные работы, в которых увековечен образ поэта. Отдельное место – Коласовская библиотека. Ее полки хранят прижизненные издания Мицкевича, книги, которыми пользовался писатель.
Александр Крижевич, старший научный сотрудник Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
Здесь и поэма «Новая земля». Издание 1941 года – единственный сохранившийся экземпляр из всего тиража. Много книг, которые Колас получал в качестве подарков. Например, сборник чешских сказок для детей. Их Иржи Горок, известный фольклорист, презентовал своему белорусскому знакомому.
– И вот книга чешских сказок, где Иржи Горок написал Якубу Коласу по-чешски. Москва, 1946 год.
Специально ко дню рождения в музее организовали выставку открыток, посвященных двум Мицкевичем: Адаму и Константину. Авторские работы Владимира Лиходедова показывают знаковые места и события в жизни поэтов. Здесь можно увидеть Несвижскую учительскую семинарию, Акинчицы или Пинковичи.
Открытки конца XIX века. Они показывают и изображения самого Адама Мицкевича, и те места, где он когда-то бывал, учился, жил. И вместе с тем можем посмотреть те места, с которыми связан уже другой Мицкевич, Константин.
Кстати, кроме открыток, места, важные для Коласа, отражены и в виртуальной реальности. Через VR-очки в музее предлагается совершить экскурсию по Понеманью – родным местам Константина Мицкевича.
– Это один из филиалов нашего музея – это Смольный. Красивое место, чудесные пейзажи. Там вдалеке Неман течет. Очень красивое место, которое воспевал Якуб Колас в своих произведениях. Видим здание самого музея. Там тоже есть интересная экспозиция. Оттуда тоже можно увидеть интересные пейзажи.
– Видите, как хорошо. Можно даже и не ехать никуда.
Каким будет музей в будущем? На этот вопрос попытались ответить дети, прислав свои рисунки. Возможно, некоторые их идеи будут реализованы. Каждого, кто принял участие в конкурсе, посвященном юбилею, пригласят сюда бесплатно.
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Подписал воззвание против ядерного оружия и садил пшеницу возле дома. Что рассказывают про Якуба Коласа в его музее?
Новости Беларуси. Вот уже 60 лет в Минске работает уникальный музей, посвященный жизни и творчеству Якуба Коласа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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