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Директор музея Якуба Коласа: Есть произведения, которые ещё никогда не публиковались
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В доме, который сейчас является музеем, Якуб Колас прожил более 10 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь он много работал. Закончил поэму «Рыбакова хата», трилогию «На перепутье», многие стихи и рассказы. В усадьбе часто гостили писатели из Беларуси, Украины и России. Но наследие Коласа до конца не исследовано.
Александр Храмой, директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
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Новости Беларуси. В доме, который сейчас является музеем, Якуб Колас прожил более 10 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь он много работал. Закончил поэму...
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