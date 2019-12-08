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Директор музея Якуба Коласа: Есть произведения, которые ещё никогда не публиковались

09.12.2019 00:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В доме, который сейчас является музеем, Якуб Колас прожил более 10 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь он много работал. Закончил поэму «Рыбакова хата», трилогию «На перепутье», многие стихи и рассказы. В усадьбе часто гостили писатели из Беларуси, Украины и России. Но наследие Коласа до конца не исследовано.

Директор музея Якуба Коласа: Есть произведения, которые ещё никогда не публиковались

Александр Храмой, директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
Есть произведения Коласа, которые общественность не знает, которые еще никогда не публиковались. И мы бы хотели их приобрести. Министерство культуры нас поддерживает. Надеюсь, что через некоторое время мы сможем общественности их показать.

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Директор музея Якуба Коласа: Есть произведения, которые ещё никогда не публиковались

Люди в материале: Александр Храмой
 
 
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Новости Беларуси. В доме, который сейчас является музеем, Якуб Колас прожил более 10 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь он много работал. Закончил поэму...
 
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