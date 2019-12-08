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И на домашний адрес, и в Академию наук. Почему Якуб Колас получал так много писем?

09.12.2019 00:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Якуб Колас, по свидетельствам исследователей, заботился о людях. На домашний адрес, и на адрес Академии наук (кстати, в 50-х проспект Иосифа Сталина, 108) совершенно незнакомые люди – крестьяне и городские жители – присылали Коласу десятки писем каждый день, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И на домашний адрес, и в Академию наук. Почему Якуб Колас получал так много писем?

И на домашний адрес, и в Академию наук. Почему Якуб Колас получал так много писем?

С благодарностями или просьбами. Чтобы запомнить все, писатель делал пометки, в том числе и на календарях.

И на домашний адрес, и в Академию наук. Почему Якуб Колас получал так много писем?

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Колас держал руку на пульсе времени. У него на рабочем столе всегда был календарь с актуальной датой.

И на домашний адрес, и в Академию наук. Почему Якуб Колас получал так много писем?

Александр Крижевич, старший научный сотрудник Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
На каждый день, если листать эти календари, очень часто мы видим ежедневные записи. Например, на одном из листиков написал цифру 8 красным карандашом. Что он имел в виду – трудно сказать.

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Люди в материале: Александр Крижевич, Дмитрий Боярович
 
 
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Новости Беларуси. Якуб Колас, по свидетельствам исследователей, заботился о людях. На домашний адрес, и на адрес Академии наук (кстати, в 50-х проспект Иосифа...
 
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