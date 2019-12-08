Проектов по возобновляемой энергетике в Беларуси стало меньше, приоритет – АЭС

Источник материала: Ежедневник





В Беларуси стало меньше проектов в области зеленой энергетики, заявил ведущий банкир представительства ЕБРР в Беларуси Александр Евсейчик.

Альтернативная энергетика в последнее время интенсивно развивается в странах Европы. В Беларуси доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистеме страны весьма незначительна: в 2018 году они выработали лишь 1-1,2% электроэнергии.

Нужно отметить, что лидером в использовании возобновляемых источников энергии считается Новогрудок. На сегодняшний день в городе производят почти 25% энергии из возобновляемых источников. Здесь расположена почти половина ветряков Беларуси, рассказал во время одной из панельных дискуссий международной конференции «Минский форум XVII» управляющий партнер пилотного проекта «Зеленый город» по развитию ВИЭ в Новогрудском районе Владимир Кузьмич.

Владимир Кузьмич также считает, что Беларуси следует обратить внимание на производство биогаза.

«К примеру, в Германии несколько тысяч биогазовых установок, у нас же около 20. При этом сырья предостаточно – это отходы животноводства, растениеводства, пищевой промышленности, пищевых предприятий, плюс биофракция коммунальных отходов», – рассказал он.

Эксперт объяснил, что кроме того, что биогаз при сжигании выделяет тепловую энергию, после него еще остается хорошее органическое удобрение, к тому же не следует недооценивать громадный экономический эффект.

Как влияет АЭС на ВИЭ

Владимир Кузьмич также признал, что строительство и ожидаемый ввод в эксплуатацию Островецкой АЭС с ее запланированными 2400 МВт, конечно, повлияли на развитие проектов с ВИЭ: произошло их замедление.

Как заметил ведущий банкир представительства ЕБРР в Беларуси Александр Евсейчик, в их банке всегда стараются поддержать проекты в области зеленой энергетики.

Однако, по его словам, их стало в последнее время значительно меньше.

«Причина очевидна, – отметил он. – Сегодня в приоритете – атомная электростанция, а не проекты с возобновляемыми источниками энергии».

При этом представитель ЕБРР заявил, что в банке готовы финансировать такие проекты и рассказал, как в Беларуси ими была профинансирована компания «Модус» по проекту биостанции, работающей на отходах от ферм.

«Таких проектов может быть больше, как и проектов в области ветроэнергетики и солнечной энергии. Речь идет не о субсидировании проектов, а о допуске проектов к подключению к сети. Сегодня настолько развились технологии, что производители способны вырабатывать энергию по тарифам более низким, чем тарифы, предлагаемые государством», – поделился он.

Александр Евсейчик выразил надежду, что проекты в области ВИЭ снова станут актуальными после и ситуация с ними после запуска БелАЭС нормализуется.

Что будет с развитием ВИЭ в Беларуси?

Стоит отметить, об этом говорят и эксперты-энергетики, альтернативная энергетика вкупе с энергией БелАЭС может нанести существенный урон всей энергосистеме страны. Ввиду избытка энергии после ввода атомной электростанции могут быть приняты такие меры, как «консервация» энергоблоков на ведущих республиканских ГРЭС (государственные районные электростанции), работающих на выработку электроэнергии.

А так как это нежелательно, потребность в ВИЭ на сегодня исчезает.

Поэтому с ноября вступил в силу указ №357 «О возобновляемых источниках энергии», согласно которому условия для развития альтернативной энергетики в стране ужесточаются. Так, отменены ранее действовавшие повышающие коэффициенты на закупку электроэнергии, выработанной из ВИЭ.

Кроме этого, для претендентов на продажу энергии ВИЭ в энергосистему вводится запрет на использование бывшего в эксплуатации оборудования.

Встает вопрос: есть ли перспективы у альтернативной энергетики на ближайшие несколько лет (а может, и больше) в Беларуси?