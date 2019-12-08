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Каркасная дача «по-барски». Смотрите, какой дом построили в российской Тарусе
Источник материала: Tut.by
Деревянный дом для семьи художников в историческом городе Таруса, Россия, проектировало архитектурное бюро «Проект905». Изначально заказчик хотел дом, похожий на традиционную русскую дачу, но архитектор Алексей Дунаев предложил проект, сочетающий в себе современные и традиционные решения.
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Окружающая застройка — одно-двухэтажные частные дома, исторические тарусские дачи. Несмотря на первичный импульс реализовать визуально, технологически и типологически современный дом, было невозможно игнорировать влияние окружающих зданий. Целью архитекторов было не только построить выразительное с точки зрения архитектурной концепции здание, но и в том, чтобы сделать его частью существующей исторической среды.
Склон участка составляет 5 метров в сторону реки Оки. Из-за особенностей рельефа дом спроектирован в нескольких полууровнях, его объем следует очертаниям рельефа. Консоли нижнего уровня визуально отрывают его от земли.
Дом каркасный, основные конструктивные элементы его были изготовлены на заводе и собраны на месте за две недели. Здание имеет двускатные крыши, традиционные для дачных домов в этой местности, и большие стильные окна с переплетом. Фундамент дома и террасы выполнены из железобетона. Деревянный несущий каркас изготовлен из клееного бруса и заполнен утеплителем. Фасады дома отделаны искусственно состаренной сосновой доской. Общая площадь двухэтажной дачи составляет 350 квадратных метров.
Основной вход находится в верхней части участка, со стороны въезда. Второй выход со стороны сада.
Перпендикулярно к основному объему дома спроектирована хозяйственная постройка с большим навесом.
Комнаты первого этажа расположены на трех полууровнях. Здесь находятся гостиная, кухня, столовая, две гостевые спальни и кладовые помещения. Гостиная представляет собой открытое многофункциональное пространство с печью-буржуйкой и большой площадью остекления, создающей атмосферу традиционной веранды Тарусы. Она немного приподнята над уровнем земли, с ее консолей открывается более интересный вид на сад. Главная роль в интерьере отведена картинам.
Хозяева дома коллекционируют старинную русскую мебель. Буфет, который стоит в столовой, — грубая крестьянская реплика барской мебели. Разномастные стулья, окружившие большой обеденный стол, и антикварный светильник были куплены на блошином рынке. Советское кресло в эркере найдено рядом со снесенным домом и отреставрировано. Вместо журнального столика использован старинный сундук. Кухню украшают декоративные тарелки из коллекции хозяев.
Подстолья для раковин в санузлах выполнены из ангарской сосны.
Особое настроение и уют в доме создают картины художников Ирины Лотовой, Николая Ватагина, Керопа Согомоняна. Изначально хозяйка планировала сделать все пространство белым, как в картинных галереях. Но от этой идеи решили отказаться в пользу ангарской сосны, светлая цветовая гамма которой делает интерьер особенно теплым и уютным.
Деревянная лестница с большим выходящим на улицу окном ведет на второй этаж, Здесь расположены спальни хозяев, их детей и внуков.
Вместо обычной стойки, поддерживающей крышу, в мастер-спальне использовали бревно.
Холл второго этажа имеет выход на верхнюю террасу с красивым видом. Идея для крытой террасы на втором этаже была подсмотрена в доме-музее Василия Ватагина, известного художника и скульптора-анималиста, который долгое время жил в Тарусе. Хозяева обустроили здесь летнюю художественную мастерскую.
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Красивая деревянная каркасная дача на берегу реки в России.
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