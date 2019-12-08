ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каркасная дача «по-барски». Смотрите, какой дом построили в российской Тарусе

09.12.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Деревянный дом для семьи художников в историческом городе Таруса, Россия, проектировало архитектурное бюро «Проект905». Изначально заказчик хотел дом, похожий на традиционную русскую дачу, но архитектор Алексей Дунаев предложил проект, сочетающий в себе современные и традиционные решения.


Фото: Polina Poludkina

В описании проекта на сайте архитектурного бюро говорится, что владелец пожелал иметь в этом красивом городе с богатой историей дом для семейного отдыха. Он мечтал о доме, похожем на старую русскую дачу, популярную среди русского среднего класса с конца XIX века. Но вместо этого архитекторы предложили проект, сочетающий в себе традиционные и современные решения, в результате реализации которого появился этот шикарный дом, комфортный для отдыха большой семьи.


Фото: Polina Poludkina

Окружающая застройка — одно-двухэтажные частные дома, исторические тарусские дачи. Несмотря на первичный импульс реализовать визуально, технологически и типологически современный дом, было невозможно игнорировать влияние окружающих зданий. Целью архитекторов было не только построить выразительное с точки зрения архитектурной концепции здание, но и в том, чтобы сделать его частью существующей исторической среды.


Фото: Polina Poludkina

Склон участка составляет 5 метров в сторону реки Оки. Из-за особенностей рельефа дом спроектирован в нескольких полууровнях, его объем следует очертаниям рельефа. Консоли нижнего уровня визуально отрывают его от земли.


Фото: Polina Poludkina

Дом каркасный, основные конструктивные элементы его были изготовлены на заводе и собраны на месте за две недели. Здание имеет двускатные крыши, традиционные для дачных домов в этой местности, и большие стильные окна с переплетом. Фундамент дома и террасы выполнены из железобетона. Деревянный несущий каркас изготовлен из клееного бруса и заполнен утеплителем. Фасады дома отделаны искусственно состаренной сосновой доской. Общая площадь двухэтажной дачи составляет 350 квадратных метров.


Фото: Polina Poludkina

Основной вход находится в верхней части участка, со стороны въезда. Второй выход со стороны сада.


Фото: Polina Poludkina

Перпендикулярно к основному объему дома спроектирована хозяйственная постройка с большим навесом.


Фото: Polina Poludkina

Комнаты первого этажа расположены на трех полууровнях. Здесь находятся гостиная, кухня, столовая, две гостевые спальни и кладовые помещения. Гостиная представляет собой открытое многофункциональное пространство с печью-буржуйкой и большой площадью остекления, создающей атмосферу традиционной веранды Тарусы. Она немного приподнята над уровнем земли, с ее консолей открывается более интересный вид на сад. Главная роль в интерьере отведена картинам.


Фото: Polina Poludkina

Фото: Polina Poludkina

Хозяева дома коллекционируют старинную русскую мебель. Буфет, который стоит в столовой, — грубая крестьянская реплика барской мебели. Разномастные стулья, окружившие большой обеденный стол, и антикварный светильник были куплены на блошином рынке. Советское кресло в эркере найдено рядом со снесенным домом и отреставрировано. Вместо журнального столика использован старинный сундук. Кухню украшают декоративные тарелки из коллекции хозяев.


Фото: Polina Poludkina

Фото: Polina Poludkina

Подстолья для раковин в санузлах выполнены из ангарской сосны.


Фото: Polina Poludkina

Особое настроение и уют в доме создают картины художников Ирины Лотовой, Николая Ватагина, Керопа Согомоняна. Изначально хозяйка планировала сделать все пространство белым, как в картинных галереях. Но от этой идеи решили отказаться в пользу ангарской сосны, светлая цветовая гамма которой делает интерьер особенно теплым и уютным.


Фото: Polina Poludkina

Деревянная лестница с большим выходящим на улицу окном ведет на второй этаж, Здесь расположены спальни хозяев, их детей и внуков.


Фото: Polina Poludkina

Фото: Polina Poludkina

Вместо обычной стойки, поддерживающей крышу, в мастер-спальне использовали бревно.


Фото: Polina Poludkina

Холл второго этажа имеет выход на верхнюю террасу с красивым видом. Идея для крытой террасы на втором этаже была подсмотрена в доме-музее Василия Ватагина, известного художника и скульптора-анималиста, который долгое время жил в Тарусе. Хозяева обустроили здесь летнюю художественную мастерскую.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красивая деревянная каркасная дача на берегу реки в России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Семашко рассказал подробности переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика