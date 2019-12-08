Каркасная дача «по-барски». Смотрите, какой дом построили в российской Тарусе

Источник материала: Tut.by

Деревянный дом для семьи художников в историческом городе Таруса, Россия, проектировало архитектурное бюро «Проект905». Изначально заказчик хотел дом, похожий на традиционную русскую дачу, но архитектор Алексей Дунаев предложил проект, сочетающий в себе современные и традиционные решения.



Фото: Polina Poludkina

В описании проекта на сайте архитектурного бюро говорится, что владелец пожелал иметь в этом красивом городе с богатой историей дом для семейного отдыха. Он мечтал о доме, похожем на старую русскую дачу, популярную среди русского среднего класса с конца XIX века. Но вместо этого архитекторы предложили проект, сочетающий в себе традиционные и современные решения, в результате реализации которого появился этот шикарный дом, комфортный для отдыха большой семьи.



Фото: Polina Poludkina

Окружающая застройка — одно-двухэтажные частные дома, исторические тарусские дачи. Несмотря на первичный импульс реализовать визуально, технологически и типологически современный дом, было невозможно игнорировать влияние окружающих зданий. Целью архитекторов было не только построить выразительное с точки зрения архитектурной концепции здание, но и в том, чтобы сделать его частью существующей исторической среды.



Фото: Polina Poludkina

Склон участка составляет 5 метров в сторону реки Оки. Из-за особенностей рельефа дом спроектирован в нескольких полууровнях, его объем следует очертаниям рельефа. Консоли нижнего уровня визуально отрывают его от земли.



Фото: Polina Poludkina

Дом каркасный, основные конструктивные элементы его были изготовлены на заводе и собраны на месте за две недели. Здание имеет двускатные крыши, традиционные для дачных домов в этой местности, и большие стильные окна с переплетом. Фундамент дома и террасы выполнены из железобетона. Деревянный несущий каркас изготовлен из клееного бруса и заполнен утеплителем. Фасады дома отделаны искусственно состаренной сосновой доской. Общая площадь двухэтажной дачи составляет 350 квадратных метров.



Фото: Polina Poludkina

Основной вход находится в верхней части участка, со стороны въезда. Второй выход со стороны сада.



Фото: Polina Poludkina

Перпендикулярно к основному объему дома спроектирована хозяйственная постройка с большим навесом.



Фото: Polina Poludkina

Комнаты первого этажа расположены на трех полууровнях. Здесь находятся гостиная, кухня, столовая, две гостевые спальни и кладовые помещения. Гостиная представляет собой открытое многофункциональное пространство с печью-буржуйкой и большой площадью остекления, создающей атмосферу традиционной веранды Тарусы. Она немного приподнята над уровнем земли, с ее консолей открывается более интересный вид на сад. Главная роль в интерьере отведена картинам.



Фото: Polina Poludkina



Фото: Polina Poludkina

Хозяева дома коллекционируют старинную русскую мебель. Буфет, который стоит в столовой, — грубая крестьянская реплика барской мебели. Разномастные стулья, окружившие большой обеденный стол, и антикварный светильник были куплены на блошином рынке. Советское кресло в эркере найдено рядом со снесенным домом и отреставрировано. Вместо журнального столика использован старинный сундук. Кухню украшают декоративные тарелки из коллекции хозяев.



Фото: Polina Poludkina



Фото: Polina Poludkina

Подстолья для раковин в санузлах выполнены из ангарской сосны.



Фото: Polina Poludkina

Особое настроение и уют в доме создают картины художников Ирины Лотовой, Николая Ватагина, Керопа Согомоняна. Изначально хозяйка планировала сделать все пространство белым, как в картинных галереях. Но от этой идеи решили отказаться в пользу ангарской сосны, светлая цветовая гамма которой делает интерьер особенно теплым и уютным.



Фото: Polina Poludkina

Деревянная лестница с большим выходящим на улицу окном ведет на второй этаж, Здесь расположены спальни хозяев, их детей и внуков.



Фото: Polina Poludkina



Фото: Polina Poludkina

Вместо обычной стойки, поддерживающей крышу, в мастер-спальне использовали бревно.



Фото: Polina Poludkina

Холл второго этажа имеет выход на верхнюю террасу с красивым видом. Идея для крытой террасы на втором этаже была подсмотрена в доме-музее Василия Ватагина, известного художника и скульптора-анималиста, который долгое время жил в Тарусе. Хозяева обустроили здесь летнюю художественную мастерскую.