Источник материала: Новости Волковыска

8 декабря Белорусский посол в России, Владимир Семашко, рассказал об итогах переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко по углублению интеграции.

Комментируя итоги переговоров, Семашко рассказал, что они прошли «в конструктивном и доброжелательном духе», удалось достичь конкретных результатов.

В частности, на вчерашней встрече главы государств нашли решение по электроэнергетической и таможенной дорожным картам.

Дипломат заявил, что осталось согласовать еще 8 дорожных карт, об этом сообщает БЕЛТА .

Лукашенко и Путин договорились по вопросу о компенсации издержек из-за налогового маневра.

По словам Семашко, без унификации налогового законодательства этот вопрос решить невозможно, а она будет решена только к 2022 году. И чтобы эти два года Беларусь получила хоть какую-то компенсацию, президенты договорились принять определенные меры для частичной компенсации белорусской стороне потерь от налогового маневра.

О чем конкретно договорились главы государств, посол не уточнил, сообщил только, что речь идет о ценообразовании на нефть.

Следующий год наши нефтеперерабатывающие заводы должны пройти безболезненно, – заключил посол.

Также, по словам дипломата, Беларусь надеется на компенсацию в размере 70 млн долларов из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти в нефтепровод "Дружба".

Что касается цены на российский газ, то она должна быть согласована в ближайшие две недели, говорит посол. Он рассказал, что по этому вопросу Путин дал указания руководителю "Газпрома" Алексею Миллеру, премьеру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Беларусь близка и к тому, чтобы добиться снятия барьеров на поставки продовольствия в Россию.

Семашко также сообщил, что сторонам предстоит до 1 июня следующего года «отработать» всю нормативную базу двух государств. По словам посла, речь идет о сотнях законодательных актов и десятках межправительственных соглашений.

Если "интеграционные дорожные карты" удастся согласовать, они начнут действовать с 1 января 2021 года. И белорусская сторона надеется на существенное снижение цены на газ до этой даты, говорит Семашко.

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились встретиться 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге.