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Белоруска выиграла золото на 100 м баттерфляем на ЧЕ в Глазго
09.12.2019 08:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Представительница Беларуси показала время 56,21 сек. Второе место досталось итальянке Елене Ди Лиддо (56,37 сек.), третье – греческой пловчихе Анне Дунтунаки (56,44 сек.), сообщает
Ранее белорус Илья Шиманович завоевал «серебро» на дистанции 100 м брассом.
Чемпионат Европы на короткой воде – это отборочный турнир к мировому форуму - 2020.
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Триумфатором чемпионата Европы по плаванию на короткой воде (длина бассейна 25 м) стала Анастасия Шкурдай.
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