﻿ Силовики пытаются вернуть из Украины белорусов, лишивших «Нафтан» 200 тысяч евро. 21.by
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Силовики пытаются вернуть из Украины белорусов, лишивших «Нафтан» 200 тысяч евро

09.12.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет Беларуси путается вернуть из Украины белорусских бизнесменов и топ-менеджеров, подозреваемых в хищении с новополоцкого нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» более 200 тысяч евро.

Данную информацию TUT.BY подтвердили в СК.

Главное следственные управление СК расследует уголовное дело в отношении представителей коммерческих структур и бывших должностных лиц «Нафтана», которые похитили на НПЗ 207 тысяч евро, сообщили в ведомстве.

По этому делу в Украине задержали троих обвиняемых по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой) УК. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции. Еще двое фигурантов дела находятся в статусе подозреваемых, пояснили в СК Беларуси.

Речь идет о событиях 2016 года, когда был подписан договор с иностранной компанией ITP Benelli о поставках специального оборудования на «Нафтан» производства Brownswerk Heat Transfer и GEA Process Engineering.

Во время переговоров стороны якобы согласились снизить стоимость оборудования, но эта договоренность не была отражена в контракте, и завод оплатил полную стоимость. Разница была якобы перечислена на счета компаний Mendeleev Group и Petroleum Service и присвоена организаторами сделки.

Белорусские силовики в сентябре 2018 года выдвинули обвинения против предпринимателей, но их след в Беларуси простыл. Бизнесменов объявили в международный розыск.

По данным «Радио Свобода», белорусов задержали в Одессе 21 ноября на основании базы данных генерального секретариата Интерпола. Двое из них находятся под «домашним» арестом, третий задержанный — в следственном изоляторе.

Несмотря на требование прокуратуры арестовать и содержать белорусских бизнесменов в следственном изоляторе на время экстрадиционной проверки, суд принял решение о «ночном домашнем аресте» — они должны носить электронный браслет и не покидать место фактического проживания без разрешения следователя с 22:00 до 7 часов утра.


Такое решение суд объяснил тем, что белорусы не знали об уголовном преследовании их на родине и на момент выдвижения им обвинений Следственным комитетом Беларуси уже жили в Украине.

Электронный браслет в Украине чаще всего используют как альтернативную меру пресечения для подозреваемых в экономических преступлениях. Электронный браслет помогает дистанционно отслеживать все перемещения лица, в отношении которого ведется следствие.

Фамилии фигурантов этого дела не сообщаются. Но как удалось выяснить, в частности, речь идет о трех белорусах с фамилией Щербинин, которые с 2018 года находятся в базе розыска управления внутренних дел Витебского облисполкома.

35 летний Кирилл Юрьевич Щербинин и 27-летний Илья Геннадьевич Щербинин разыскивают как подозреваемых. 57-летний Геннадий Викторович Щербинин уклоняется от отбывания наказания, следует из базы данных.

Бизнесмены являются руководителями и учредителями компаний «Ойл энд Кемикалс» и «Укрнафтохимтрейд», которые торгуют в Украине топливом и химической продукцией.
 
 
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Следственный комитет Беларуси путается вернуть из Украины белорусских бизнесменов и топ-менеджеров, подозреваемых в хищении с новополоцкого...
 
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