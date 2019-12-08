В Гомеле мужчина потерял большую сумму денег. Милиция ищет женщину в розовом

Источник материала: Tut.by

В Гомеле мужчина потерял крупную сумму денег. Теперь милиция ищет и деньги, и неизвестную женщину, сообщили в УВД.

4 декабря гомельчанин снял 4960 рублей в банкомате на проспекте Ленина, 35, деньги положил в конверт, а конверт обронил, когда садился в автомобиль.

Милиция ищет пропавшие деньги — и, в связи с этим, женщину с фото.





Всех, кто знает женщину или же что-либо об этом происшествии, милиционеры просят позвонить по телефону +375 29 7 374 427 или 102.