Рапота назвал ключевые вопросы Союзного государства

«Есть некие ключевые вопросы, которые требуют решения. В частности, создание единого экономического пространства, что является ключевой темой, так сказать, наших отношений, невозможно без гармонизации таких законов, как Налоговый кодекс. Это одна из таких, достаточно сложных, непростых, но требующих своего решения задач. Очень важная тема — это антимонопольное законодательство. Очень важная тема — это отношения государства и бизнеса, то есть политика в области предоставления субсидий, работает ли бизнес в свободном поле без помощи государства, либо он ее получает, тогда в какой форме и в каких размерах, тогда желательно, чтобы это было гармонизировано, это очень важно. Тогда это создает ту самую мобильность передвижения бизнес-площадок из одной страны в другую без ущерба для экономики двух государств, но в пользу развития этих государств», — сказал Григорий Рапота.





Он также отметил, что есть поле для действий и в других сферах, в том числе социальной.









«Есть естественно нерешенные вопросы в сфере социальной политики, сфере медицинского обслуживания. Ну скажем, гармонизировать правила предоставления скорой помощи, медицинского страхования для тех, кто временно пребывает на территории друг друга высказали пожелание стороны, чтобы как-то решить вопрос медицинской помощи для студентов. А студентов много в каждой стране: и россиян достаточно много в Беларуси и беларусов — в России. Вот сейчас мы уже углубляемся в такие специфические темы, которые, естественно, тоже важны», — добавил он.«Есть некие ключевые вопросы, которые требуют решения. В частности, создание единого экономического пространства, что является ключевой темой, так сказать, наших отношений, невозможно без гармонизации таких законов, как Налоговый кодекс. Это одна из таких, достаточно сложных, непростых, но требующих своего решения задач. Очень важная тема — это антимонопольное законодательство. Очень важная тема — это отношения государства и бизнеса, то есть политика в области предоставления субсидий, работает ли бизнес в свободном поле без помощи государства, либо он ее получает, тогда в какой форме и в каких размерах, тогда желательно, чтобы это было гармонизировано, это очень важно. Тогда это создает ту самую мобильность передвижения бизнес-площадок из одной страны в другую без ущерба для экономики двух государств, но в пользу развития этих государств», — сказал Григорий Рапота.





Он также отметил, что есть поле для действий и в других сферах, в том числе социальной.





«Есть естественно нерешенные вопросы в сфере социальной политики, сфере медицинского обслуживания. Ну скажем, гармонизировать правила предоставления скорой помощи, медицинского страхования для тех, кто временно пребывает на территории друг друга высказали пожелание стороны, чтобы как-то решить вопрос медицинской помощи для студентов. А студентов много в каждой стране: и россиян достаточно много в Беларуси и беларусов — в России. Вот сейчас мы уже углубляемся в такие специфические темы, которые, естественно, тоже важны», — добавил он.