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Мирный диалог. В Париже пройдёт встреча лидеров стран «Нормандской четвёрки»

09.12.2019 09:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На пути к миру. 9 декабря особое внимание будет приковано к Парижу. Здесь запланирована первая за три года встреча так называемой «Нормандской четверки», а именно лидеров Украины, России, Франции и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мирный диалог. В Париже пройдёт встреча лидеров стран «Нормандской четвёрки»

Последний раз в таком формате диалог по урегулированию ситуации в Донбассе велся в Минске. Принятые в 2015 году во Дворце Независимости решения по-прежнему остаются сдерживающим фактором для силового противостояния и кровопролития. С тех пор успели смениться лидеры некоторых из стран.

Сегодня им предстоит впервые встретиться в Елисейском дворце для обсуждения «Минских соглашений».

Мирный диалог. В Париже пройдёт встреча лидеров стран «Нормандской четвёрки»

Мирный диалог. В Париже пройдёт встреча лидеров стран «Нормандской четвёрки»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На пути к миру. 9 декабря особое внимание будет приковано к Парижу. Здесь запланирована первая за три года встреча так называемой «Нормандской...
 
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