Главным тренером БАТЭ станет Кирилл Альшевский?

В прошлом сезоне Альшевский работал с дублем борисовчан и он занял первое место в национальном первенстве. Специалист имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO. В системе БАТЭ Кирилл Альшевский с перерывом работает с 2006 года и не только тренером — был менеджером и заместителем гендиректора по спортивным вопросам. В 2009-м Альшевский работал с дублем минского "Динамо" и даже временно исполнял обязанности главного тренера основного состава. Он работал с молодежной и юношеской сборными Беларуси, в том числе и в качестве старшего тренера. Был техническим директором Белорусской федерации футбола (в 2016-2018 годах), входит в исполком БФФ, пишет