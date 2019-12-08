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Главным тренером БАТЭ станет Кирилл Альшевский?
Источник материала: Партизан
Главным тренером ФК БАТЭ в самое ближайшее время станет 37-летний Кирилл Альшевский, сообщает "Прессбол", который ссылается на свои источники. Он сменит 38-летнего Алексея Багу, который тренировал команду с 2018 года и при нем она впервые за последние 14 лет не стала чемпионом Беларуси.
В прошлом сезоне Альшевский работал с дублем борисовчан и он занял первое место в национальном первенстве. Специалист имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO. В системе БАТЭ Кирилл Альшевский с перерывом работает с 2006 года и не только тренером — был менеджером и заместителем гендиректора по спортивным вопросам. В 2009-м Альшевский работал с дублем минского "Динамо" и даже временно исполнял обязанности главного тренера основного состава. Он работал с молодежной и юношеской сборными Беларуси, в том числе и в качестве старшего тренера. Был техническим директором Белорусской федерации футбола (в 2016-2018 годах), входит в исполком БФФ, пишет
Ранее кандидатом на пост главного тренера также назывался помощник Баги 37-летний Дмитрий Молош. В 2017-м он вывел в высшую лигу "Смолевичи", в прошлом году получил тренерскую лицензию категории "А".
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Главным тренером ФК БАТЭ в самое ближайшее время станет 37-летний Кирилл Альшевский, сообщает "Прессбол", который ссылается на свои источники. Он сменит 38-летнего...
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