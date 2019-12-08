﻿ Главным тренером БАТЭ станет Кирилл Альшевский?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главным тренером БАТЭ станет Кирилл Альшевский?

09.12.2019 08:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главным тренером ФК БАТЭ в самое ближайшее время станет 37-летний Кирилл Альшевский, сообщает "Прессбол", который ссылается на свои источники. Он сменит 38-летнего Алексея Багу, который тренировал команду с 2018 года и при нем она впервые за последние 14 лет не стала чемпионом Беларуси.

В прошлом сезоне Альшевский работал с дублем борисовчан и он занял первое место в национальном первенстве. Специалист имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO. В системе БАТЭ Кирилл Альшевский с перерывом работает с 2006 года и не только тренером — был менеджером и заместителем гендиректора по спортивным вопросам. В 2009-м Альшевский работал с дублем минского "Динамо" и даже временно исполнял обязанности главного тренера основного состава. Он работал с молодежной и юношеской сборными Беларуси, в том числе и в качестве старшего тренера. Был техническим директором Белорусской федерации футбола (в 2016-2018 годах), входит в исполком БФФ, пишет "Еврорадио".

Ранее кандидатом на пост главного тренера также назывался помощник Баги 37-летний Дмитрий Молош. В 2017-м он вывел в высшую лигу "Смолевичи", в прошлом году получил тренерскую лицензию категории "А".
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главным тренером ФК БАТЭ в самое ближайшее время станет 37-летний Кирилл Альшевский, сообщает "Прессбол", который ссылается на свои источники. Он сменит 38-летнего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дракохруст: Национальное единство от Северинца до Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика