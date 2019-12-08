Дракохруст: Национальное единство от Северинца до Лукашенко

TUT.BY . Пишет Юрий Дракохруст на





Очевидцы слышали в эти два дня переговоры по милицейским рациям, и там все время звучало — спокойнее, тише. Это — лишнее подтверждение тому, что отсутствие милицейского насилия было результатом прямого и жесткого приказа.





Почему?





Прежде чем ответить на вопрос, стоит напомнить, что периоды послаблений в отношении массовых акций бывали и в прошлом. Скажем, с августа 2015 года, после освобождения всех политзаключенных, до февраля-марта 2017 года, протестов против декрета о «тунеядцах», была примерно такая же «оттепель».





Тогда это было частью сделки с Евросоюзом, ответом Минска на снятие санкций и на нормализацию отношений. Теперь отношения вроде бы нормализованы, вот Александр Лукашенко даже в Австрию съездил. Но при этом денег Запад не дает.





Так почему бы и не бить и не сажать в автозаки манифестантов? Политически стерильный парламент, который получился в результате последних выборов, не свидетельствовал о том, что белорусская власть ощущает сейчас такую уж острую потребность в том, чтобы делать Западу какие-либо серьезные уступки.





Так что уличная вольница 7-8 декабря — это по крайней мере не только для Запада. А для кого?





Провластный телеграмм-канал «Пул Первого» прокомментировал акцию 7 декабря репликой — «Белорусы собрались чтобы поддержать Александра Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным». Реплика сопровождалась ухмыляющимся смайликом.





Но в стратегическом плане она в общем-то была близка к истине и перекликалась с замечанием в ФБ организатора акции Павла Северинца, что власти заинтересованы в успехе акции, поскольку тоже заинтересованы в сохранении независимости.





В этом, пожалуй, и заключается объяснение, почему акции 7−8 декабря не разгоняли. И отчасти — почему они были относительно немногочисленны.





В 1996 году в ответ на заключение первого интеграционного соглашения с Россией в Минске на улицы вышли десятки тысяч. Тогда соглашение воспринималось как реальная угроза независимости, тогда Лукашенко на радостях бил рюмки в кремлевских палатах, тогда он интеграции страстно желал.





Теперь роли поменялись, теперь дальнейшая реальная интеграция — прямая угроза его власти. Теперь интеграция для него — навязанный Москвой сценарий, с помощью которого он стремится побольше «выдоить» из россиян, но при этом не пожертвовать никакими существенными элементами суверенитета.





И оказалось, что сейчас публичная демонстрация в поддержку независимости и против дальнейшей интеграции — да, она в его пользу, она укрепляет, усиливает его политические позиции.





И другой аспект того же самого — ощущение власти, что в этот день разгон демонстрации с такими целями, как говорится, «не поймут». И не только Запад, но и белорусы.





В Беларуси десятилетиями идут споры о национальной идее. Так вот это она и есть, ее практическое воплощение. При этом национальная идея вовсе не означает всеобщее согласие и взаимное умиление.





Манифестантам, наверно, было противно осознавать, что они, даже при наличии лозунгов против Лукашенко, своими действиями укрепляют его позиции. Так же как и Лукашенко, по-видимому, было противно отдавать приказ в этот раз не разгонять манифестацию его политических оппонентов.





А кто сказал, что национальное единство — это приятно?









И белорусских, и иностранных наблюдателей в акциях 7−8 декабря поражал их подчеркнуто мирный и даже законопослушный характер. Наверно, тут сошлось многое. И все же угроза насилия (кто знал, что его не будет), и политический контекст акции — основной ее пафос был все же не против своей власти, а против интеграции с Россией. Портреты Путина на акции рвали, портреты Лукашенко — нет. Так что у резких действий против чего бы то ни было в своей столице не было особых мотиваций.





Хотя наверно не в последнюю очередь — и национальный характер, национальная политическая культура.





В своих мемуарах Уинстон Черчилль рассказывал о том, как Сталин в разговорах с ним несколько раз повторял историю из своей юности. В 1907 году молодой Сталин приехал в Лейпциг вместе с 200 немецкими коммунистами на международную конференцию.





Поезд прибыл на станцию точно по расписанию, однако не было контролера, который должен был отобрать у пассажиров билеты. Поэтому все немецкие коммунисты послушно прождали два часа, прежде чем сошли с платформы. Из-за этого они не попали на заседание, ради которого приехали издалека.





Может, рассказ и несколько утрированный, но довольно точно передающий особенности национального характера, так поразившие носителя совсем другого культурного кода — грузина и российского революционера.





Акции 7−8 декабря нынешнего года — похожая история про восточнославянских «немцев».





Возвращаясь к политическому смыслу этих акций, наверно, не стоит быть слишком уж романтичным. Вряд ли акция 7 декабря была сколь-нибудь значимым фактором, который повлиял на результат переговоров в Сочи Лукашенко и Путина.





Все последние заявления представителей белорусской власти свидетельствовали о том, что результат будет скорее таким, чем противоположным.





Несколько сотен людей, максимум пару тысяч, вышедших на улицу в поддержку независимости в двухмиллионном городе и 9,5-миллионной стране — это немного.





Показательно также, что на второй день людей вышло может и не кардинально меньше, но и не очевидно больше. Тут действовали два противонаправленных импульса.





7 декабря не били — этот фактор действовал в пользу увеличения числа манифестантов 8 декабря, если не бьют, то выйти на улицу могли и более осторожные.





С другой стороны, встреча Лукашенко-Путин в Сочи окончилась ничем, 8 декабря точно не состоялось никакого подписания «судьбоносных» программ и соглашений. Вот именно 7 декабря сдачи независимости не произошло точно — и это действовало скорее в сторону уменьшения готовности выходить на манифестацию 8 декабря: прямая угроза независимости миновала, так чего выходить?





В результате противонаправленные факторы аннигилировали друг друга. Иными словами, ход акции 8 декабря не свидетельствовал о том, что это — начало «горячей зимы».



