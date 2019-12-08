Застраховаться можно от пчелиного укуса. Горецкие страхагенты – о своей работе

Источник материала: Горецкий вестник

Галина Орловская, Галина Самолыго и Светлана Адноворова много лет посвятили работе в Белгосстрахе. Каждая из этих страховых агентов успела стать тонким психологом и грамотным специалистом.











В преддверии профессионального праздника в Могилеве чествовали лучших представителей страховой системы. В числе награжденных и горецкие работники. Благодарностью генерального директора Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» отмечена Светлана Адноворова. Благодарственным письмом Горецкого райисполкома поощрена Галина Самолыго. Имя Галины Орловской занесено на областную Доску почета филиала Белгосстраха по Могилевской области.







— В нашей работе очень важно донести до человека, что воспользовавшись услугами Белгосстраха можно не только обезопасить себя в непредвиденной ситуации, но и получить уверенность в завтрашнем дне, — говорит Светлана Адноворова.

— На моем участке, а это населенные пункты Паршинского сельсовета, есть целые династии страхователей, — рассказывает Галина Орловская. — Пожилые люди всю жизнь страховались, еще с советских времен, потом стали страховаться самостоятельно их дети, теперь уже внуки. И это правильно, ведь ситуации бывают самые разные.







Самым распространенным видом добровольного страхования является страхование квартиры, имущества и гражданской ответственности. Набирает популярность ответственность за животных, если, например, собака или лошадь, другое животное причинило вред человеку. Агенты припомнили случай, когда пчелы искусали лошадь, и она умерла. Белгосстрах возместил убытки вместо хозяина пасеки владельцу животного.

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова