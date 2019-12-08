﻿ Беларусам собираются дать ещё один выходной. Его не придётся отрабатывать!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусам собираются дать ещё один выходной. Его не придётся отрабатывать!

09.12.2019 09:36 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Мы уже писали, как беларусы требовали раз и навсегда сделать 31 декабря выходным днем, но правительство эту идею отвергло. Но в этом вопросе точка еше не поставлена: источники TUT.by утверждают, что власти сделают 2 января выходным – причем таким, который не придется отрабатывать.

В конце октября на сайте «Удобный город» появилась петиция, авторы которой предлагали освободить всю страну от работы 31 декабря (вторник). Сейчас ее подписали почти 16 тысяч человек. Однако премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что последний день 2019 года останется рабочим. А вот что TUT.by рассказал источник, знакомый с ситуацией:

«В решении правительства есть рациональное зерно. Если делать выходным 31 декабря, то останется один рабочий день – 30 декабря. Люди будут праздновать на работе. А это фактически равносильно тому, что страна уходит на выходные 27 декабря. Конец года всегда напряженная пора. Много хвостов. Надо спокойно закрыть год. Потом гулять. А подготовиться к празднику можно 28-29 декабря».

«Появилась информация, что 4 января не надо работать. 2 января будет полноценным выходным. Его не надо будет отрабатывать», – добавил собеседник TUT.by. По его словам, «власти услышали запрос со стороны общества и посчитали вариант с 2 января самым оптимальным».

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы уже писали, как беларусы требовали раз и навсегда сделать 31 декабря выходным днем, но правительство эту идею отвергло. Но в этом вопросе точка еше не поставлена:...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси могут сделать 2 января выходным днем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика