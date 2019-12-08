Беларусам собираются дать ещё один выходной. Его не придётся отрабатывать!

Источник материала: KYKY

Мы уже писали, как беларусы требовали раз и навсегда сделать 31 декабря выходным днем, но правительство эту идею отвергло . Но в этом вопросе точка еше не поставлена: источники TUT.by утверждают , что власти сделают 2 января выходным – причем таким, который не придется отрабатывать.

В конце октября на сайте «Удобный город» появилась петиция, авторы которой предлагали освободить всю страну от работы 31 декабря (вторник). Сейчас ее подписали почти 16 тысяч человек. Однако премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что последний день 2019 года останется рабочим. А вот что TUT.by рассказал источник, знакомый с ситуацией:

«В решении правительства есть рациональное зерно. Если делать выходным 31 декабря, то останется один рабочий день – 30 декабря. Люди будут праздновать на работе. А это фактически равносильно тому, что страна уходит на выходные 27 декабря. Конец года всегда напряженная пора. Много хвостов. Надо спокойно закрыть год. Потом гулять. А подготовиться к празднику можно 28-29 декабря».

«Появилась информация, что 4 января не надо работать. 2 января будет полноценным выходным. Его не надо будет отрабатывать», – добавил собеседник TUT.by. По его словам, «власти услышали запрос со стороны общества и посчитали вариант с 2 января самым оптимальным».