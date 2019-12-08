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Беларусам собираются дать ещё один выходной. Его не придётся отрабатывать!
Источник материала: KYKY>
Мы уже писали, как беларусы
В конце октября на сайте «Удобный город»
«В решении правительства есть рациональное зерно. Если делать выходным 31 декабря, то останется один рабочий день – 30 декабря. Люди будут праздновать на работе. А это фактически равносильно тому, что страна уходит на выходные 27 декабря. Конец года всегда напряженная пора. Много хвостов. Надо спокойно закрыть год. Потом гулять. А подготовиться к празднику можно 28-29 декабря».
«Появилась информация, что 4 января не надо работать. 2 января будет полноценным выходным. Его не надо будет отрабатывать», – добавил собеседник TUT.by. По его словам, «власти услышали запрос со стороны общества и посчитали вариант с 2 января самым оптимальным».
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Мы уже писали, как беларусы требовали раз и навсегда сделать 31 декабря выходным днем, но правительство эту идею отвергло. Но в этом вопросе точка еше не поставлена:...
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