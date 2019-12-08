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В Беларуси могут сделать 2 января выходным днем

09.12.2019 09:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси могут сделать 2 января выходным днем
Фото из открытых источников

Обсуждается предложение сделать 2 января выходным без отработки в субботу, 4 января, сообщает TUT.BY со ссылкой на информированный источник: «Появилась информация, что 4 января не надо работать. 2 января будет полноценным выходным. Его не надо будет отрабатывать».

Ранее обсуждалась возможность сделать выходным 31 декабря. Но правительство предложение не поддержало.

Пока планируется, что белорусы на новогодние праздники будут отдыхать 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой 4 января), а также 6 января (с отработкой 11 января) и 7 января. 

В Беларуси могут сделать 2 января выходным днем
Правительство не поддержало предложение сделать 31 декабря выходным
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Если инициатива будет поддержана, то отрабатывать выходной не придется.
 
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