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В Беларуси могут сделать 2 января выходным днем
09.12.2019 09:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Обсуждается предложение сделать 2 января выходным без отработки в субботу, 4 января,
Ранее обсуждалась возможность сделать выходным 31 декабря. Но правительство предложение не поддержало.
Пока планируется, что белорусы на новогодние праздники будут отдыхать 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой 4 января), а также 6 января (с отработкой 11 января) и 7 января.
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