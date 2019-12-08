В Беларуси могут сделать 2 января выходным днем

Обсуждается предложение сделать 2 января выходным без отработки в субботу, 4 января, сообщает TUT.BY со ссылкой на информированный источник: «Появилась информация, что 4 января не надо работать. 2 января будет полноценным выходным. Его не надо будет отрабатывать».

Ранее обсуждалась возможность сделать выходным 31 декабря. Но правительство предложение не поддержало.

Пока планируется, что белорусы на новогодние праздники будут отдыхать 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой 4 января), а также 6 января (с отработкой 11 января) и 7 января.

Правительство не поддержало предложение сделать 31 декабря выходным Подробнее