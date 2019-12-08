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От домашней колбасы до товаров из IKEA. Налоговики рассказали, как борются с нелегальной торговлей

09.12.2019 09:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минские налоговики за 11 месяцев этого года «поймали» 115 человек, которые занимались нелегальной предпринимательской деятельностью. Из них 63 человек не в первый раз «попались» на нелегальной торговле, они получили штрафы. Остальные отделались предупреждениями. Об этом сообщили в инспекции МНС по Минску.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Общая сумма штраф за нелегальную торговлю за 11 месяцев этого года превысила 20,3 тысячи рублей. У нелегалов конфисковали товар почти на 50,4 тысячи рублей.

— Ассортимент реализуемых товаров достаточно широк: от импортных продуктов питания (бакалея, овощи, фрукты) до товаров домашнего производства (продукция из мяса, молока), от импортных непродовольственных товаров (товары IKEA, очки, одежда) до товаров рукоделия и ремесленничества, - уточняют в инспекции МНС по Минску.

Налоговики за прошлую неделю пресекли деятельность 4 нелегалов, которые торговали «с рук». У них изъяли товаров почти на 2,4 тысячи рублей.

В налоговой отмечают, что нелегальные торговцы не могут гарантировать качество товаров, которые продают.

Тем временем в Мингорисполкоме заявили, что будут бороться с нелегальной торговлей будут при помощи камер видеонаблюдения.

 
Теги: Минск
 
 
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Минские налоговики за 11 месяцев этого года «поймали» 115 человек, которые занимались нелегальной предпринимательской деятельностью.
 
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