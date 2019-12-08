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На Сурганова автомобиль насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
В Минске пешеход погиб под колесами автомобиля. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Смертельная авария произошла 9 декабря, около 08.30, на улице Сурганова. По предварительной информации, в ДТП погибла женщина.
— Напротив входа в Ботанический сад стоят два автомобиля, рядом накрытое тело. Пешеходный переход в зоне видимости, однако люди постоянно перебегают здесь дорогу, — рассказал AUTO.TUT.BY Анатолий.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
(Будет дополнено.)
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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