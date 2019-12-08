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На Сурганова автомобиль насмерть сбил пешехода

09.12.2019 09:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске пешеход погиб под колесами автомобиля. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Смертельная авария произошла 9 декабря, около 08.30, на улице Сурганова. По предварительной информации, в ДТП погибла женщина.

— Напротив входа в Ботанический сад стоят два автомобиля, рядом накрытое тело. Пешеходный переход в зоне видимости, однако люди постоянно перебегают здесь дорогу, — рассказал AUTO.TUT.BY Анатолий.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
 
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