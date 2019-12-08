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Три памятника архитектуры собираются отремонтировать в историческом центре Могилева в 2020 году
Источник материала: Tut.by
Три памятника историко-культурного наследия Могилева планируют отремонтировать в 2020 году за счет городского бюджета,
По словам Сергея Костогладова, на территории Ленинского района города расположено 43 объекта со статусом памятника архитектуры и истории. Их осматривают каждый год несколько раз, чтобы проводить текущий ремонт.
За 11 месяцев 2019 года на ремонт зданий-памятников архитектуры и истории потратили 5330 рублей. Причем финансирование было ограничено.
Напомним, что о необходимости отремонтировать дом № 10 на Пожарном переулке говорят
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Одно из зданий хотят отремонтировать вот уже 5 лет и даже искали для этого инвестора.
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