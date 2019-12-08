Три памятника архитектуры собираются отремонтировать в историческом центре Могилева в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Три памятника историко-культурного наследия Могилева планируют отремонтировать в 2020 году за счет городского бюджета, пишет Mogilevnews.by. Это здания по адресам: Пожарный переулок, 10, Первомайская, 13 и Ленинская, 28, рассказал начальник ЖРЭУ Ленинского района Сергей Костогладов.

По словам Сергея Костогладова, на территории Ленинского района города расположено 43 объекта со статусом памятника архитектуры и истории. Их осматривают каждый год несколько раз, чтобы проводить текущий ремонт.

За 11 месяцев 2019 года на ремонт зданий-памятников архитектуры и истории потратили 5330 рублей. Причем финансирование было ограничено.

Напомним, что о необходимости отремонтировать дом № 10 на Пожарном переулке говорят вот уже пять лет . Для этого даже искали инвестора, но, очевидно, безрезультатно.