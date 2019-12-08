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Акция «Сохрани символ праздника» стартует в Беларуси 20 декабря

09.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Акция «Сохрани символ праздника» стартует в Беларуси 20 декабря

Акция «Сохрани символ праздника» стартует в Беларуси 20 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

«В преддверии зимних праздников лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр предложат белорусам приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках и сохранить их до весны (например, на балконе или даче). Затем будет возможность высадить их в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса», которая традиционно проходит в апреле. Каждому покупателю будет вручена памятка по уходу за новогодним деревом», — рассказали в пресс-службе.

Акция «Сохрани символ праздника» пройдет во всех населенных пунктах Беларуси с численностью населения свыше 30 тыс. В ассортименте — европейская, колючая и сербская ели, обыкновенная сосна, западная туя и другие деревья.

В прошлом году акцию поддержали более 2 тыс. человек. По информации лесхозов, с каждым годом спрос на новогодние деревья в кадках растет.

Адреса торговых точек, где будет представлена продукция лесхозов и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра, вскоре будут опубликованы на сайте Министерства лесного хозяйства.

https://www.belta.by

 
 
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Акция «Сохрани символ праздника» стартует в Беларуси 20 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. «В преддверии зимних праздников...
 
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