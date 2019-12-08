Специалисты рассказали, что делать, если смартфон выключается на морозе

Источник материала: Вороновская газета





С проблемой отключения телефона на морозе сталкивались очень многие. И вроде бы заряда достаточно, и позвонить нужно срочно, но он предательски отключается в самый ответственный момент. Эксперты дали рекомендации владельцам разряжающихся на морозе смартфонов.

Мгновенное отключение современных гаджетов на морозе объяснятся использованием в них литий-ионных аккумуляторов, в которых замедляются химические реакции. Такие батареи безопасны для человека и долговечны, однако к холоду они зачастую не подготовлены производителем. Контроллер получает сигнал уменьшить ёмкость аккумулятора через сложные химические процессы. В итоге смартфон стремительно теряет заряд или вовсе отключается.

Чтобы телефон не отключался на морозе, необходимо как можно меньше им пользоваться при холодных температурах. Гаджет должен лежать в теплом кармане и в чехле. Чехол можно заменить варежкой или носовым платком. Главное — защитить аккумулятор от охлаждения, тогда проблем (по крайней мере, с отключением) быть не должно.

Для владельцев Apple iPhone есть особый совет. Перед выходом из дома запустите на своём гаджете приложение, которое требует максимальной работы процессора, так телефон быстрее нагреется. Это поможет телефону работать ещё некоторое время при большом минусе.

Ваш телефон уже выключился? Перед его включением разотрите его теплыми руками и положите в теплое место. Устройство можно будет включить через 30 минут. Если устройство не начнёт работу, поставьте его на зарядку. Однако помните: дома устройство лучше не заряжать, пока оно не согреется до комнатной температуры. Телефон гарантированно включится через несколько минут и никаких проблем в его работе не возникает.

ОНТ