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Специалисты рассказали, что делать, если смартфон выключается на морозе
09.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С проблемой отключения телефона на морозе сталкивались очень многие. И вроде бы заряда достаточно, и позвонить нужно срочно, но он предательски отключается в самый ответственный момент. Эксперты дали рекомендации владельцам разряжающихся на морозе
Мгновенное отключение современных гаджетов на морозе объяснятся использованием в них литий-ионных аккумуляторов, в которых замедляются химические реакции. Такие батареи безопасны для человека и долговечны, однако к холоду они зачастую не подготовлены производителем. Контроллер получает сигнал уменьшить ёмкость аккумулятора через сложные химические процессы. В итоге смартфон стремительно теряет заряд или вовсе отключается.
Чтобы
Для владельцев Apple iPhone есть особый совет. Перед выходом из дома запустите на своём гаджете приложение, которое требует максимальной работы процессора, так телефон быстрее нагреется. Это поможет телефону работать ещё некоторое время при большом минусе.
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С проблемой отключения телефона на морозе сталкивались очень многие. И вроде бы заряда достаточно, и позвонить нужно срочно, но он предательски отключается в самый...
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