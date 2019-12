Источник материала: Tut.by

Как правило, новые флагманские смартфоны крупные производители представляют в начале года — наступающий 2020-й не должен стать исключением. И если про следующие топовые аппараты Samsung уже известно практически все , то про устройства от Huawei такой информации до недавнего времени не было. Впрочем, инсайдер с ником Teme в Twitter раскрыл первые подробности о грядущих Huawei P40.

6.57" pph, 2K/FHD+, HDR, DCI-P3, WF AMOLED Display

A simpler name would be nice