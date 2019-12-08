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БООР ждет от рыбаков предложения по зарыблению в 2020 году белорусских водоемов
09.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусское общество охотников и рыболовов (РГОО «БООР») готово изучить предложения любителей рыбалки о том, какие водоемы на территории страны нуждаются во вселении новых обитателей.
— В целях всестороннего изучения общественного мнения по определению наиболее социально-значимых водоемов страны, составляющих фонд запаса рыболовных угодий, РГОО «БООР» предлагает рыболовам предоставить свои предложения относительно водоемов, которые могут быть зарыблены в 2020 году, — проинформировали в организации. — Основные критерии предлагаемых водоемов: социальная значимость, площадь не менее 50 га, отсутствие заморных явлений, водоем не передан в аренду для ведения рыболовного хозяйства или в безвозмездное пользование.
При направлении предложений в РГОО «БООР» просят указывать подробную информацию о водоеме — точное название и место его расположения (населенный пункт, район, область).
— В дальнейшем все предложения, соответствующие установленным критериям, будут вынесены на обсуждение во время очередного заседания совета по развитию
Белорусское общество охотников и рыболовов проводит
За последние шесть лет в водоемы страны за счет средств РГОО «БООР» вселено более 200 тонн, или почти 900 тысяч экземпляров
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Белорусское общество охотников и рыболовов (РГОО «БООР») готово изучить предложения любителей рыбалки о том, какие водоемы на территории страны нуждаются во...
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