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БООР ждет от рыбаков предложения по зарыблению в 2020 году белорусских водоемов

09.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

БООР ждет от рыбаков предложения по зарыблению в 2020 году белорусских водоемов

Белорусское общество охотников и рыболовов (РГОО «БООР») готово изучить предложения любителей рыбалки о том, какие водоемы на территории страны нуждаются во вселении новых обитателей.

 В целях всестороннего изучения общественного мнения по определению наиболее социально-значимых водоемов страны, составляющих фонд запаса рыболовных угодий, РГОО «БООР» предлагает рыболовам предоставить свои предложения относительно водоемов, которые могут быть зарыблены в 2020 году, — проинформировали в организации. — Основные критерии предлагаемых водоемов: социальная значимость, площадь не менее 50 га, отсутствие заморных явлений, водоем не передан в аренду для ведения рыболовного хозяйства или в безвозмездное пользование.

При направлении предложений в РГОО «БООР» просят указывать подробную информацию о водоеме — точное название и место его расположения (населенный пункт, район, область).

— В дальнейшем все предложения, соответствующие установленным критериям, будут вынесены на обсуждение во время очередного заседания совета по развитию любительского и спортивного рыболовства,созданного при РГОО «БООР» и в состав которого входят представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальной академии наук Беларуси, а также представители различных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере рыболовства и рыболовного хозяйства, специализированных СМИ, — отметили в организации.

Белорусское общество охотников и рыболовов проводит зарыбление водоемов, относящихся к фонду запаса рыболовных угодий (тех, что не переданы в аренду для ведения рыболовного хозяйства или в безвозмездное пользование) с 2014 года за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей — членов РГОО «БООР» За этот период зарыблено около 80 наиболее социально-значимых водныъх объектов страны: водохранилища Заславское, Чигиринское, Солигорское, Краснослободское, Петровичское, Рудея, Велута, Зельвенское, Вяча, Птичь, Полоцкое, Гродненское, Вилейское, Тетеринское; озера Лепельское, Крушиновское, Ант, Юбилейное, Ореховское, Белое, Суя, Мугирино; участки рек Днепр, Припять, Мухавец и другие. Многие из перечисленных водоемов зарыблялись неоднократно на протяжении нескольких лет.

За последние шесть лет в водоемы страны за счет средств РГОО «БООР» вселено более 200 тонн, или почти 900 тысяч экземпляров различных видов рыб — щуки, сома, стерляди, линя, белого амура, карпа и др. Кроме того, вселено свыше 2,5 миллиона личинок щуки и сома.

https://www.sb.by

 
 
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Белорусское общество охотников и рыболовов (РГОО «БООР») готово изучить предложения любителей рыбалки о том, какие водоемы на территории страны нуждаются во...
 
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