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Во Франции из-за общенациональной забастовки парализовано движение транспорта во многих городах
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Париж в осаде демонстрантов. По всей Франции продолжается общенациональная забастовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стачка транспортников парализовала движение во многих городах. В парижском метро работает лишь несколько линий, на которых поезда управляются электронной системой и курсируют без машинистов.
Напомним, общенациональная забастовка началась 5 декабря. Мирные митинги вскоре переросли в беспорядки. Для усмирения протестующих полиции пришлось применять слезоточивый газ и водометы.
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Новости Франции. Париж в осаде демонстрантов. По всей Франции продолжается общенациональная забастовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В метро не...
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