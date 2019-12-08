Людоедство, брак с дедом, мультики. Как жил самый безумный диктатор Африки

Источник материала: Аргументы и факты

Этот человек умел удивлять даже бывалых африканских диктаторов. Он женился семь раз (последний — незадолго до своей смерти, уже на больничной койке). С одной супругой развёлся спустя четыре месяца после брака, расчленил женщину и спрятал тело в багажник машины. Другой жене подстроил автомобильную катастрофу, но та выжила и в панике бежала из страны.

Он специально удлинил свой мундир, чтобы иметь возможность приколоть туда британские ордена и медали, которыми никогда в жизни не был награждён — по его приказу их просто тайно скупили у коллекционеров.

Он присвоил себе титул «Повелитель всех зверей на земле и всех рыб в море». Собирался поставить памятник своему кумиру Адольфу Гитлеру, но испугался протестов Советского Союза.

Он ел своих противников поедом в буквальном смысле — после его свержения в резиденции был обнаружен холодильник с жареной оппозицией и гарниром из риса: каждого человека запекали целиком в огромных духовках и подавали на стол президенту-людоеду. Диктатор африканского государства Уганда Иди Амин находился у власти чуть более восьми лет: про него до сих пор снимают фильмы и пишут книги. Это логично, поскольку за время своего короткого правления Амин умудрился казнить 500 000 человек.



Амин был начальником армии в Энтеббе в 1966 году. Фото: Commons.wikimedia.org

Суп из начальника штаба

Иди Амин родился 17 мая 1925 года. Служил в английских колониальных войсках, подавлял народные бунты против британцев в Кении и Сомали, достиг звания лейтенанта. После провозглашения независимости Уганды продолжил карьеру, став главкомом угандийской армии. Читать и писать научился только 35 лет от роду, а вот считать, судя по всему, значительно раньше: воровал он с армейских складов неслабо — целыми эшелонами. Боясь, что коррупция вскроется, генерал в 1971 году сверг президента Уганды Милтона Оботе, объявив себя новым главой государства. Идеи по реформам в стране брызнули фонтаном. Через год Иди Амин выгнал из страны всех азиатов (индийцев, пакистанцев и китайцев) и конфисковал их собственность. Торговля в республике тут же сдохла, закрылись тысячи магазинов и ресторанов. Амина сие не смутило — в честь заслуг перед державой он повысил себя до фельдмаршала и занял пост пожизненного президента. Так как в лояльности армии он сомневался, то решил перебить всех офицеров — около 10 000 человек. Солдаты не успевали рыть могилы, поэтому трупами кормили крокодилов в питомниках. Голову начальника штаба Сулеймана Хусейна диктатор держал в холодильнике и приказал сварить из неё суп. Блюдо не понравилось, в кипящий бульон велели бросить повара. Перебив массу народу, Амин вдруг осознал свою ошибку: он зря убивает бесплатно. Поэтому семьям граждан, казнённых сотрудниками Бюро государственных расследований, стали выставлять счёт за возвращение тела. Либо плати в наличных долларах, либо покойника отправят в пасть крокодилам. Правда, экономике это не помогло — она с треском рухнула. Иди Амин, оставшись недовольным президентским дворцом, перебрался на виллу сбежавшего из Уганды азиатского миллионера и забрал в собственность его гоночные автомобили.

Хотел жениться на старике

Вслед за тем фельдмаршал «наехал» на местных христиан (85% населения) и принялся отбирать их имущество в пользу мусульман. Когда епископ Янани Лувум выразил протест, Амин вызвал священника на встречу в гостиницу, попросил помолиться за мирное будущее Уганды, обнял и застрелил.

Президенту соседней Танзании Джулиусу Ньерере, вступившемуся за азиатов и христиан, он отправил письмо с любезным текстом: «Я так люблю вас, что будь вы женщиной, я бы женился на вас, хоть голова ваша и седа». В официальный титул Амина были включены напыщенные фразы — «Покоритель Британской империи» и «Король Шотландии». Почему? А просто ему так захотелось. Он всерьёз предлагал сделать себя главой Британского содружества наций вместо английской королевы, перенести штаб-квартиру ООН в Уганду (ибо тут находится «географическое сердце планеты»), а однажды с похмелья объявил войну Соединённым Штатам Америки на сутки и затем провозгласил Уганду победителем.

Немудрено, что Запад и Израиль, поначалу поддерживавшие Амина, вскоре перестали давать ему деньги. Но ничего, диктатор тут же объявил о начале строительства социализма и восхищении Лениным. Чиновники Брежнева, не разобравшись в ситуации, принялись поставлять в Уганду советское оружие. Им ведь главное, чтобы социализм строили, хотя бы на бумаге.



Карикатура на Иди Амина работы Эдмунда Валтмана, 1977 год. Фото: Commons.wikimedia.org

Актёр, человечина, 40 детей

Из республики бежали 15 министров правительства, почти все профессора и даже обычные учителя. Не осталось специалистов в области строительства, автомагистрали и железные дороги обветшали — их было некому ремонтировать. Стада коров, отобранные у азиатов, околели — оказалось, что военные не умеют заниматься фермерским трудом.

Зато на армию расходовалось 65% ВВП — Амин параноидально боялся заговоров и нового переворота. По столице Уганды Кампале ездили поддельные президентские кортежи: внутри лимузина сидел актёр, загримированный под диктатора, а сам фельдмаршал со стороны наблюдал — бросят ли в машину гранату или ударят с дистанции из РПГ?

Человечину Амин ел всегда, включая и приёмы в честь иностранных делегаций — «особое мясо» ему подавали отдельно. Правда, как утверждали впоследствии соратники фельдмаршала, он стал людоедом исключительно по причине суеверий. В его племени каннибализм не был дикостью: считалось, что вместе с человеческой плотью ты поглощаешь ум и способности своих врагов. От семи жён у Амина родилось сорок детей, и каждого он собирался официально назначить наследником своей власти — дабы посмотреть, как те подерутся. В общем, такого парня любой цирк с руками бы оторвал.

Танки не завелись, ракеты не взлетели

Эдакой клоунадой Амин утомил всех, а во внешней политике и вовсе заигрался. 27 июня 1976 года он разрешил террористам из «Народного фронта освобождения Палестины» и «Революционных ячеек», угнавших израильский авиалайнер в Афинах, посадить самолёт в Уганде. Диктатор поддержал боевиков, угрожавших убить 256 пассажиров, и предоставил им охрану. Не сработало. Ночью 4 июля в аэропорту Энтеббе тайно высадился израильский спецназ: коммандос уничтожили 20 солдат Уганды, 7 террористов и улетели вместе с освобождёнными заложниками. Разозлённый Амин в ответ приказал расстрелять 73-летнюю израильтянку, находившуюся в больнице в Кампале. В 1978 году он велел войскам вторгнуться в Танзанию — страну социалистического лагеря: у СССР лопнуло терпение, и он прекратил поддержку режима Амина. Оказалось, воевать толком некому — армия управлялась неграмотными унтер-офицерами, не могла запускать ракеты и заводить танки. В апреле 1979 года танзанийские военные, сопровождаемые местными повстанцами, захватили Кампалу, и Иди Амин бежал из страны — сначала в Ливию, а затем в Саудовскую Аравию — как гость короля.

Любил Диснея, умер под охраной

С собой он увёз всю казну Уганды — бриллианты, валюту, золото в слитках. Всерьёз полагая, что популярен в народе, Иди Амин неоднократно пытался вернуться в республику. В 1989 году он прилетел в Заир, упрашивая тамошнего диктатора Мобуту Сесе Секо предоставить ему оружие, но тот просто молча выслал бывшего «коллегу» из страны.

До конца жизни Амин получал угрозы и тратил деньги на многочисленную охрану. Экс-президента страшно раздражали карикатуры и шутки в его адрес в западных газетах, и он писал туда гневные письма, обещая расстрел художникам с журналистами. Как считается, своими собственными руками за время диктатуры фельдмаршал убил 2 000 человек. 16 августа 2003 года в возрасте 75 лет Иди Амин умер на больничной койке в Саудовской Аравии и был похоронен в городе Джидда по мусульманскому обряду. Со стороны этот персонаж выглядел весьма комично: если не учитывать, сколько на нём было крови. Кстати, диктатор обожал мультфильмы Диснея и пересматривал их по многу раз. В людях часто порой уживаются жестокость и сентиментальность.