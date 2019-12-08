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Прогресс: в Саудовской Аравии женщинам разрешили входить в рестораны вместе с мужчинами

09.12.2019 10:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рестораны и кафе в Саудовской Аравии больше не обязаны будут иметь отдельные входы для мужчин и женщин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства муниципалитетов и сельских районов Саудовской Аравии.

Раньше заведения общепита должны были впускать женщин и семьи через один вход, а мужчин, которые не являются их родственниками, через другой. Столики для таких посетителей следовало разделять перегородками. В последний год рестораны и кафе негласно перестали придерживаться этих правил, отмечает Reuters.

Представитель министерства муниципалитетов и сельских районов не смог уточнить, получили ли рестораны и кафе право вместе с единым входом делать единые залы для мужчин и женщин. При этом он отметил, что заведения общепита смогут сохранить отдельные входы для женщин и мужчин, если захотят.

Не было сообщений об изменениях в других публичных местах, таких как школы и больницы, в которых, по всей видимости, пока сохраняется сегрегация.


Напомним, за последние годы женщинам в Саудовской Аравии разрешили ходить на футбольные матчи, водить автомобиль (с разрешения мужа или опекуна), служить в армии (в звании не выше сержанта), а также получать паспорт и выезжать за границу без разрешения родственников мужского пола.
 
 
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Рестораны и кафе в Саудовской Аравии больше не обязаны будут иметь отдельные входы для мужчин и женщин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства...
 
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