|
Игрок минского «Динамо» об игре с ЦСКА: «Надоедает проигрывать уже, но мы держимся позитивно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минское «Динамо» терпит шестое поражение подряд в чемпионате КХЛ. На сей раз «зубры» на родном льду ничего не смогли противопоставить одному из лидеров Западной конференции – московскому ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Результативным выдался первый период, который завершился со счетом 2:2. За «армейцев» шайбы забрасывала Окулов и Мамин. А за «бело-синих» отличились Пулккинен и Паре. Но дальше забрасывали только игроки ЦСКА. Во второй трети все тот же Мамин оформляет дубль и отправляет третью шайбу в ворота Энрота. А через минуту Шалунов делает 4:2 в пользу москвичей.
Точку в матче поставил Марио Кемпе. ЦСКА выигрывает – 5:2 и набирает очередные 2 балла.
Кирилл Готовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Артем Демков, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
«Динамо» остается на последнем месте в Западной конференции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минское «Динамо» терпит шестое поражение подряд в чемпионате КХЛ. На сей раз «зубры» на родном льду ничего не смогли противопоставить одному из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)