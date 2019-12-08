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УВД: задержанный беглец Грозовского психдиспансера пытался изнасиловать медсестру

09.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

УВД: задержанный беглец Грозовского психдиспансера пытался изнасиловать медсестру

В Управлении внутренних дел Минского облисполкома официально подтвердили: задержанный беглец Грозовского психдиспансера 25-летний Николай Березовский пытался изнасиловать медсестру.

Сотрудники уголовного розыска УВД Миноблисполкома задержали разыскиваемог 25-летнего мужчину, который самовольно покинул Грозовский психоневрологический диспансер в д. Конюхи Копыльского района.

— 14 ноября около полуночи в медучреждении он хотел изнасиловать 40-летнюю медсестру. При этом подозреваемый держал в руке металлический прут, хватал женщину за одежду, шею, руки и причинил ей телесные повреждения. После того, как она позвала на помощь и прибежал санитар, злоумышленник сбежал, рассказали в УВД.

Такую же информацию со ссылкой на собственные источники первоначально сообщал SlutskGorod.

Березовский сбежал из медучреждения 14 нобря, был найден в монастыре под Минском лишь 5 декабря. Копыльским РОСК по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

УВД: задержанный беглец Грозовского психдиспансера пытался изнасиловать медсестру


Slutsk-Gorod.by
Фото: УВД Миноблисполкома

 
 
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В Управлении внутренних дел Минского облисполкома официально подтвердили: задержанный беглец Грозовского психдиспансера 25-летний Николай Березовский пытался...
 
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