УВД: задержанный беглец Грозовского психдиспансера пытался изнасиловать медсестру

Источник материала: Слуцк Город





В Управлении внутренних дел Минского облисполкома официально подтвердили: задержанный беглец Грозовского психдиспансера 25-летний Николай Березовский пытался изнасиловать медсестру.

Сотрудники уголовного розыска УВД Миноблисполкома задержали разыскиваемог 25-летнего мужчину, который самовольно покинул Грозовский психоневрологический диспансер в д. Конюхи Копыльского района.

— 14 ноября около полуночи в медучреждении он хотел изнасиловать 40-летнюю медсестру. При этом подозреваемый держал в руке металлический прут, хватал женщину за одежду, шею, руки и причинил ей телесные повреждения. После того, как она позвала на помощь и прибежал санитар, злоумышленник сбежал, — рассказали в УВД.

Такую же информацию со ссылкой на собственные источники первоначально сообщал SlutskGorod.

Березовский сбежал из медучреждения 14 нобря, был найден в монастыре под Минском лишь 5 декабря. Копыльским РОСК по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.







Slutsk-Gorod.by

Фото: УВД Миноблисполкома